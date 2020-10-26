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Экс-голкипера белорусской сборной оштрафовали
Источник материала: Навiны
В Минске суд Первомайского района оштрафовал экс-голкипера национальной сборной Беларуси по футболу Василия Хомутовского.
Чемпион Беларуси (1 раз) и Румынии (2), в прошлом страж ворот БАТЭ, московского «Динамо», румынской «Стяуа», немецких «Карл Цейсс» и «Аугсбурга» был наказан судьей Татьяной Линник.
О сумме штрафа пока не сообщается. Известно, что работавший еще совсем недавно тренером вратарей в брестском «Динамо» подписал известное письмо атлетов, которое очень сильно возмутило спортивных функционеров.
Хомутовский неоднократно высказывал свою позицию по поводу событий, происходящих в стране во время т после избирательной кампании.
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В Минске суд Первомайского района оштрафовал экс-голкипера национальной сборной Беларуси по футболу Василия Хомутовского.
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