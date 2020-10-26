Экс-голкипера белорусской сборной оштрафовали

В Минске суд Первомайского района оштрафовал экс-голкипера национальной сборной Беларуси по футболу Василия Хомутовского.



Фото ФК «Динамо-Брест»

Чемпион Беларуси (1 раз) и Румынии (2), в прошлом страж ворот БАТЭ, московского «Динамо», румынской «Стяуа», немецких «Карл Цейсс» и «Аугсбурга» был наказан судьей Татьяной Линник.

О сумме штрафа пока не сообщается. Известно, что работавший еще совсем недавно тренером вратарей в брестском «Динамо» подписал известное письмо атлетов, которое очень сильно возмутило спортивных функционеров.

Хомутовский неоднократно высказывал свою позицию по поводу событий, происходящих в стране во время т после избирательной кампании.