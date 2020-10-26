Участники Марша пенсионеров дошли до Октябрьской площади

Возле здания КГБ колонна участников Марша пенсионеров, в которой насчитывается несколько тысяч человека, замедлила ход.





Демонстранты скандировали «Трибунал!», «Пошел вон, ты и твой ОМОН!», «Уходи!», «Выпускай!», «Караева под суд!». Участники акции держат плакаты с надписями «Нет тюрьме, да — свободной стране», «Свобода сильнее страха».

Сигналы машин на проспекте Независимости, которые поддерживают демонстрацию, превратились в сплошной гул.

Дойдя до Октябрьской площади, голова колонны марша пенсионеров остановилась, чтобы подождать остальных участников.

По ходу движения к демонстрантам присоединялись прохожие, и сейчас акцию можно назвать маршем пенсионеров лишь условно — в ней участвуют люди разных возрастов.

Демонстранты не обращают внимания на предупреждения милиции о незаконном характере акции.

У Дома офицеров стоят автозаки и грузовики с силовиками, сообщает БелаПАН.