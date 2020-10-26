Власть мстит бастующим: число задержанных продолжает расти

В разных городах Беларуси 26 октября, в первый день общенациональной забастовки, силовики продолжают задерживать людей.





По состоянию на 14.35 в списке правозащитного центра «Весна» было уже 130 фамилий задержанных в Борисове, Бресте, Гродно, Минске, Могилеве, Лиде, Новополоцке.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны .

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах . Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики .

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов . Несколько сотен студентов минских вузов приняли участие в акции у главного корпуса Белорусского государственного университета (БГУ). Акция протеста прошла между зданиями юридического и химического факультетов БГУ, расположенными по улице Ленинградской. Сотни студентов скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Забастовка!». К месту акции приезжали микроавтобусы с силовиками и автозаки, однако студенты стали в сцепку и начали скандировать «Пошел вон, ты и твой ОМОН!» и «Лошки-петушки!». После этого сотрудники ОМОНа уехали с места проведения акции.

В 14 часов на площади Независимости начался традиционный марш пенсионеров , в которому присоединиились студенты.

Вдоль МКАД в районе Парка высоких технологий выстроились в цепь сотни людей, разгонять которых на место прибыли силовики