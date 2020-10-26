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В Кремле внимательно наблюдают за забастовками в Беларуси
Источник материала: Навiны
Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал забастовки, которые с сегодняшнего дня проводятся на целом ряде белорусских предприятий.
В ходе традиционного брифинга он отметил, что «безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания». Поэтому, как сообщает
Отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле ущерб для России из-за протестов в Беларуси, он согласился, что «взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находятся на высочайшем уровне».
Песков утверждает, что для российской стороны «чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия Белоруссии».
26 октября в Беларуси объявлена
Между тем с разных предприятий поступает информация о
Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева
К общенациональной забастовке
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Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал забастовки, которые с сегодняшнего дня проводятся на целом ряде белорусских предприятий.
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