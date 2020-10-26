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В Кремле внимательно наблюдают за забастовками в Беларуси

26.10.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал забастовки, которые с сегодняшнего дня проводятся на целом ряде белорусских предприятий.

В Кремле внимательно наблюдают за забастовками в Беларуси
Фото pixabay.com

В ходе традиционного брифинга он отметил, что «безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания». Поэтому, как сообщает «Эхо Москвы», он подчеркнул, что Москва наблюдает за происходящим.

Отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле ущерб для России из-за протестов в Беларуси, он согласился, что «взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находятся на высочайшем уровне».

Песков утверждает, что для российской стороны «чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия Белоруссии».

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны.

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал забастовки, которые с сегодняшнего дня проводятся на целом ряде белорусских предприятий.
 
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