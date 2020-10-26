В Кремле внимательно наблюдают за забастовками в Беларуси

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал забастовки, которые с сегодняшнего дня проводятся на целом ряде белорусских предприятий.



Фото pixabay.com

В ходе традиционного брифинга он отметил, что «безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания». Поэтому, как сообщает «Эхо Москвы» , он подчеркнул, что Москва наблюдает за происходящим.

Отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле ущерб для России из-за протестов в Беларуси, он согласился, что «взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находятся на высочайшем уровне».

Песков утверждает, что для российской стороны «чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия Белоруссии».

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны .

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах . Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики .

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.