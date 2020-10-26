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Участники Марша пенсионеров идут по проспекту Независимости
Источник материала: Навiны
Колонна участников Марша пенсионеров — около полутора тысяч человек — начала шествие по проспекту Независимости.
Демонстранты идут по левой стороне проспекта, скандируют «Жыве Беларусь», «Забастовка», несут бело-красно-белые флаги, зонтики такой же расцветки, цветы, транспаранты с надписями «Мы за незалежную Беларусь», «Адкажа кожны за дзекі і гвалт», «Требует честные выборы», «Освободить политзаключенных», «Остановить насилие». Некоторые участники акции стучат ложками по кастрюлям.
Примерно половина протестующих — студенты, которые присоединились к людям пожилого возраста.
Демонстрацию приветствуют сигналами проезжающие мимо автомобили, сообщает
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Колонна участников Марша пенсионеров — около полутора тысяч человек — начала шествие по проспекту Независимости.
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