Участники Марша пенсионеров идут по проспекту Независимости

Колонна участников Марша пенсионеров — около полутора тысяч человек — начала шествие по проспекту Независимости.

Демонстранты идут по левой стороне проспекта, скандируют «Жыве Беларусь», «Забастовка», несут бело-красно-белые флаги, зонтики такой же расцветки, цветы, транспаранты с надписями «Мы за незалежную Беларусь», «Адкажа кожны за дзекі і гвалт», «Требует честные выборы», «Освободить политзаключенных», «Остановить насилие». Некоторые участники акции стучат ложками по кастрюлям.

Примерно половина протестующих — студенты, которые присоединились к людям пожилого возраста.