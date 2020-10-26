Минские пенсионеры вышли на очередную акцию протеста. К ним присоединяются студенты

Возле Красного костела в Минске собираются участники очередной акции протеста пенсионеров — сторонников перемен.





Сейчас здесь уже около тысячи человек — не только люди старшего возраста, но и студенты, которые вышли на акцию протеста из расположенных поблизости корпусов БГУ. Собравшиеся скандируют «Жыве Беларусь!», держат бело-красно-белые флаги и зонтики такой же расцветки, цветы.

Это уже четвертая по счету подобная акция. Предыдущий марш пенсионеров состоялся неделю назад, 19 октября. А во время марша 12 октября в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, чем вызвали волну возмущения в обществе, напоминает БелаПАН .