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«Саша, дальше мы сами». К маршу пенсионеров в Минске неожиданно присоединились студенты: толпа протестующих стала необъятной
Источник материала: KYKY>
Сегодня, в 14:00, в центре Минска — у Красного костела — начался сбор участников традиционного протестного марша пенсионеров. Внезапно к ним присоединилась колонна студентов, которые с утра устраивали забастовки в своих вузах. И счет митингующих пошел на тысячи: юные и пожилые демонстранты заняли всю площадь Независимости, а затем внушительной колонной двинулись по проспекту под приветственный гул машин. Вот как это выглядит.
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«Саша, дальше мы сами». К маршу пенсионеров в Минске неожиданно присоединились студенты: толпа протестующих стала необъятной
Сегодня, в 14:00, в центре Минска — у Красного костела — начался сбор участников традиционного протестного марша пенсионеров. Внезапно к ним присоединилась колонна...
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