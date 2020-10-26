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«Саша, дальше мы сами». К маршу пенсионеров в Минске неожиданно присоединились студенты: толпа протестующих стала необъятной

26.10.2020 15:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, в 14:00, в центре Минска — у Красного костела — начался сбор участников традиционного протестного марша пенсионеров. Внезапно к ним присоединилась колонна студентов, которые с утра устраивали забастовки в своих вузах. И счет митингующих пошел на тысячи: юные и пожилые демонстранты заняли всю площадь Независимости, а затем внушительной колонной двинулись по проспекту под приветственный гул машин. Вот как это выглядит.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, в 14:00, в центре Минска — у Красного костела — начался сбор участников традиционного протестного марша пенсионеров. Внезапно к ним присоединилась колонна...
 
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