Сотрудники мобильных операторов вышли на забастовку

Источник материала: Ежедневник

Утром 26 октября около 50 человек встали на крыльце центрального офиса МТС. В их руках были плакаты, где было написано «Забастоўка». аналогичная акция прошла перед зданием главного офиса сотового оператора – A1.

Есть информация, что к сотрудникам МТС вышел гендиректор компании Владимир Карпович. Он заявил, что все, кто там стоит, сегодня взяли отгул за свой счет, а руководителям поручил разобраться с сотрудниками. По его словам, в компании нет места политики.

Аналогичная акция прошла и на крыльце сотового оператора – A1. Перед зданием главного офиса на Интернациональной улице собралось пару десятков сотрудников. В руках у них были бело-красно-белые флаги и плакат с надписью «Забастовка!».

Руководство А1 сообщило, что не имеет права запрещать своим сотрудникам выражать свои политические взгляды.