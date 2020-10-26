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Руководству предприятий, где есть долги в Фонд соцзащиты, запретят назначать себе премии и бонусы
Источник материала: Tut.by
Власти вводят запрет на выплату премий руководителям, если у организаций есть долги по взносам в Фонд соцзащиты. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Соответствующий указ
Указ вводит запрет на выплату всех видов премий, в том числе бонусов и вознаграждений, руководству организаций, у которых есть задолженность в Фонд соцзащиты. Ранее запрет на премии действовал при наличии задолженности по платежам в бюджет. Цель нововведения — призвать руководителей более ответственно подходить к уплате взносов в фонд.
Согласно документу, эта мера будет применяться «только в отношении круга лиц, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений». То есть она не будет распространяться на главных специалистов и их заместители, выполняющих решения руководства, за исключением главного бухгалтера и его заместителей, самостоятельно уплачивающих платежи в бюджет. Лишение премии будет производиться исходя из количества периодов, в которых была допущена задолженность по взносам в Фонд соцзащиты, или количества дней, в которых имелась задолженность по платежам в бюджет.
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Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, он пока не опубликован.
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