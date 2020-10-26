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Руководству предприятий, где есть долги в Фонд соцзащиты, запретят назначать себе премии и бонусы

26.10.2020 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти вводят запрет на выплату премий руководителям, если у организаций есть долги по взносам в Фонд соцзащиты. Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Соответствующий указ зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов, но пока не опубликован. Напомним, если организация не платит взносы в Фонд соцзащиты, то ее работники рискуют попасть в «пенсионную ловушку».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Указ вводит запрет на выплату всех видов премий, в том числе бонусов и вознаграждений, руководству организаций, у которых есть задолженность в Фонд соцзащиты. Ранее запрет на премии действовал при наличии задолженности по платежам в бюджет. Цель нововведения — призвать руководителей более ответственно подходить к уплате взносов в фонд.

Согласно документу, эта мера будет применяться «только в отношении круга лиц, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений». То есть она не будет распространяться на главных специалистов и их заместители, выполняющих решения руководства, за исключением главного бухгалтера и его заместителей, самостоятельно уплачивающих платежи в бюджет. Лишение премии будет производиться исходя из количества периодов, в которых была допущена задолженность по взносам в Фонд соцзащиты, или количества дней, в которых имелась задолженность по платежам в бюджет.

По данным на середину сентября, в Беларуси было более 1000 организаций и ИП с долгами по взносам в ФСЗН. Речь идет о тех, чья задолженность превышает 100 рублей. Среди должников в том числе киностудия, казино, строительные и сельскохозяйственные госорганизации, рыбхозы, государственная газета, сельсовет.

Властям не первый год не удается решить проблему со взносами. Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую пенсионную ловушку. Это работники, которые потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.

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Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, он пока не опубликован.
 
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