Встретила любовь в театре и ушла в никуда через 20 лет работы на ТВ. Факты о Наталье Бибиковой

Источник материала: Tut.by

Наталья Бибикова, которую вчера задержали вместе с дочерью, а сегодня отпустили , пожалуй, одно из самых красивых лиц белорусского телевидения. Не просто говорящая голова, читающая чужие тексты с наклеенной улыбкой, а настоящий журналист, автор и создатель сотен творческих проектов. Ее работы давно стали неотъемлемой частью театральной культуры Беларуси. Сегодня вспоминаем самые яркие факты ее биографии.

Наталья — выходец из поселка Олехновичи. Родители — Михаил Дмитриевич и Людмила Владимировна Буцень работали на местной птицефабрике. Она — главным зоотехником, а он — инструктором по спорту. Маленькая Наташа прониклась любовью к сцене, скорее всего, благодаря своему творческому отцу, который, в свободное от работы время, проводил смотры-конкурсы художественной самодеятельности, организовывал концерты, играл на баяне.

— В детстве, еще не зная, что в будущем это будет моей профессией, я просто обожала передачи об актерах: с восторгом смотрела, как собираются труппы легендарных театров, как артисты ведут себя, о чем беседуют, шутят, задают вопросы … Олег Ефремов, Марк Захаров, Александр Калягин — герои моего детства. А какие чудесные концертные номера готовили Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Михаил Державин! — будет позже вспоминать Наталья.

Ну, а пока смешная девчонка с «львиной гривой» учится в знаменитой белорусской гимназии-колледже искусств имени Ахремчика и мечтает стать актрисой.

— В моей юности приборов для выпрямления волос не было, поэтому приходилось ходить с «львиной гривой». Еще я носила очки, а, как вы понимаете, в те времена красивых очков не выпускали: они все были пластиковыми, с толстыми линзами. В общем, за мою внешность подружки ласково прозвали меня «Корнелюк»! (Смеется.) Лет 15 спустя в очередной «Славянский базар» я стою, общаюсь с белорусскими музыкантами… И к нам подходит Игорь Корнелюк. Мне так хотелось рассказать ему эту историю! Но я почему-то удержалась, — рассказывала Наталья в одном из интервью для LADY .

Но до встречи со знаменитым композитором оставалось еще несколько лет. Ей предшествовала учеба в Белорусском государственном университете культуры и искусств. И вот юная Наташа уже сама — актриса. Несколько театров сделали выпускнице предложение войти в их труппы, но она решает сделать небольшую паузу. Ведь только-только родилась дочка Сашенька, и все свое время хочется проводить только с ней.

Дочка росла, чего не скажешь об уверенности Натальи в том, чем она действительно хочет заниматься. Молодой женщине кажется, что гениальной актрисой ей не стать, а посредственной она быть не желает. Но тут судьба подбрасывает тот самый пресловутый «счастливый билет» — приглашение на кастинг ведущих в телепроект «Земляки». Это была передача, которая рассказывала об интересных людях, живущих далеко за пределами МКАДа.

Наталья проработала здесь два года (вплоть до закрытия программы), после чего перешла в «Добрай ранiцы, Беларусь!», где была сначала ассистентом режиссера, потом — режиссером. Вскоре ей предложили заниматься рубрикой, которая рассказывала о всевозможных культурных событиях.

— Однажды возникла потребность в сюжете о премьерной постановке Валерия Анисенко «Женщины Бергмана» в Театре белорусской драматургии. Мне захотелось попробовать. К счастью, руководство оценило мою работу, и быстро было принято решение открыть рубрику «Сцена». В эфир я выходила ежедневно — а значит, каждый день должна была найти тему и снять ролик. Концерты, фестивали, гастроли и, безусловно, спектакли — ничто не проходило мимо нас. И такой плотный график — в течение восемнадцати лет… За это время определила для себя правило: не пренебрегать никакой, даже самой мелкой работой — расскажет потом в одном из интервью журналистка.

Успевая смотреть по три-четыре спектакля в неделю, очень скоро Наталья стала своей абсолютно во всех белорусских театрах: первой узнавала новости о грядущих постановках, первой, среди других театральных обозревателей, была приглашена на репетиции и сдачи спектаклей. Во время подготовки одного из таких репортажей она встретила свою большую любовь.

Это была премьера спектакля «Раман + Юлiя» в Республиканском театре Белорусской драматургии. В главной роли — молодой актер Андрей Бибиков. Позже он признается, что с его стороны эта была любовь с первого взгляда. Через друзей раздобыл ее телефон, отважился позвонить и назначить встречу. На это первое свидание юноша пришел с конфетами для Наташи и киндер-сюрпризом для ее дочки Саши. Так началась их большая история. Через шесть лет пара поженилась (с выбором кольца будущему отчиму помогала Александра — за это время они успели стать хорошими друзьями). А в январе 2015 года родился сын Андрея и Натальи — Максим.

Декрета у журналистки по сути и не было как такового. Она продолжала ездить на съемки практически до дня родов. А потом брала маленького Максима с собой. Как могли подстраховывали Андрей и Саша, которая уже подросла и с удовольствием ассистировала маме на съемках, как второй режиссер и оператор .

— С детства была вместе со мной на съемках и наблюдала за всем процессом создания. Помню, когда дочери исполнилось двенадцать, она получила в подарок свою первую камеру, и с тех пор Саша стала главным видеографом в школе. В одиннадцатом классе поняла, что телевидение — ее судьба, поэтому и поступила в Академию искусств. Знаете, сейчас она уже мой учитель. Всегда прислушиваюсь к ее советам: на какие постановки обратить особое внимание, как лучше снять, на чем сделать акцент.

Звучит банально, но беременность и материнство будто открыли второе дыхание. На Беларусь-3 появляется авторский проект Натальи Бибиковой «Театр в деталях». Никогда еще белорусские программы о театре не были такими интересными. Наталья проводила за кулисами десятки часов, разговаривая с актерами, участниками постановочной группы, техническими специалистами. Таким театр еще никто не показывал. Благодаря работе Натальи, в культурных архивах Беларуси навсегда останутся уникальные записи, рассказывающие о театральной жизни страны в 2000-х годах.

Еще один амбициозный проект, к реализации которого приступила Наталья в 2019-м году — «100 дней с Купаловским». В юбилейный для театра 100 сезон журналистка взялась за подготовку многосерийной программы, которая во всех подробностях рассказала бы зрителям о самом знаменитом национальном храме Мельпомены — легендарном Купаловском.

— Изначально планировалось подготовить передачу об истории Купаловского, но в итоге решили сделать программу о сегодняшней деятельности театра, хотя, накануне столетия, которое отметим в следующем сентябре, исторические обзоры также выйдут в свет. А сейчас нам важно как можно подробнее рассказать поклонникам о театральных буднях — обо всем, что обычно скрыто. Нам хочется сократить расстояние между купаловцами и зрителями, показать новые стороны театральной жизни. Мне отрадно, что удалось снять сбор труппы после отпуска. А сейчас, когда сезон начался, съемочная команда присутствует на собраниях, на празднованиях, на репетициях, на читках. Иногда мы проводим в театре буквально целый день, — рассказывала Наталья, приступая к работе над проектом.

Правда финальная серия этого документального фильма получилась совсем не такой, как планировала его автор. В августе 2020-го года, после президентских выборов, в стране случился целый ряд непривычных и пугающих для белорусов событий. Свою гражданскую позицию, осуждающую насилие, высказали и купаловцы. В знак несогласия с происходящим большая часть коллектива уволилась. Все это время Наталья была рядом и поддерживала людей, многие из которых за долгие годы совместной работы успели стать близкими друзьями.

Для себя Наталья также принимает непростое решение: спустя 20 лет после начала своей работы в Белтелерадиокомпании она покидает ее. Уходит в никуда, на YouTube-канал, где отныне будет заниматься привычным ей делом.

— Я больше не могла соглашаться с тем, что новости, которые транслируют, закрывают глаза на ложь, насилие и бесчеловечность со стороны руководства страны, а мои «коллеги» нагло «переворачивают» факты и события о честных гражданах нашей страны. Оставаться там для меня означает защищать право правительства на насилие. Теперь делаю то, что люблю и считаю достойным здесь, на своем канале. Спасибо за внимание, за поддержку, за добрые слова, подписки и просмотры. Мне еще предстоит пройти долгий путь, чтобы заработать деньги своими публикациями, но эта цель не является главной. Как и прежде, я хочу рассказывать о настоящих творцах Беларуси. Чтобы как можно больше людей знали, сколько у нас талантливых и необычных Артистов.

Накануне стало известно о задержании Натальи Бибиковой и ее дочери Александры Бобковой. Эту ночь мать и дочь провели в заключении, в спецучреждении в Жодино. Дома Наталью ждал пятилетний сын.

К счастью, сегодня журналистка (как и ее дочь) уже в кругу семьи. А буквально за три дня до шокирующего события, Наталья сделала публикацию в социальных сетях, которая, учитывая новые обстоятельства, приобрела совершенно иное звучание:

— Ты знаешь. Просто знаешь. Это уже давно не надежда. Вера — хорошее состояние. Но ты именно знаешь! И это в разы мощнее и ощутимее романтичных и красивых веры и надежды.