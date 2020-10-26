В Беларуси начался прием заказов на обновленную Audi A5

Источник материала: Tut.by

В Беларуси анонсирован старт приема заказов на обновленную Audi A5 . Как и раньше, в нашей стране автомобиль будет доступен в двух вариантах — пятидверный Sportback и купе.





После обновления A5 стала еще более изящной за счет еще более удлиненного капота, новых элементов светодиодной оптики (за доплату доступны лазерные матричные фары с динамическими указателями поворотов и приветственной анимацией Coming Home/Leaving Home), иных колесных арок и небольших свесов. Новая решетка радиатора с узором в виде сот, большие воздухозаборники, задняя часть с выразительными диффузорами — еще одни приметы внешнего рестайлинга машины.





Интерьер A5 изменился незначительно — все тот же удобный многофункциональный руль, комфортные кресла с многочисленными настройками и боковой поддержкой. Заднее сидение имеет варианты трансформации для удобства транспортировки крупногабаритных грузов. Управлять функциями можно с помощью 10,1-дюймового сенсорного дисплея системы MMI (имеется уже «в базе») или голосовых команд.





В стандартную комплектацию входят внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, система Audi Drive Select, светодиодная оптика с автоматической регулировкой угла наклона фар, многофункциональный кожаный руль, электропривод крышки багажника, теплозащитное остекление с зеленой защитной тонировкой и триплексным лобовым остеклением. Среди опций есть цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для самртфона, панорамная крыша, рулевой механизм с изменяемым передаточным отношением, спортивными сиденья S Line с вентиляцией, подколенной опорой и функциями массажа, 705-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen с 19 динамиками, проекционный дисплей, система автоматической парковки и пакет контурного освещения салона.





В Беларуси обновленный A5 будет предлагаться с одним из нескольких вариантов бензинового двигателя TFSI мощностью от 150 л.c. до 249 л.с. и технологией Mild Hybrid (с 12-вольтовым стартер-генератором), которая позволяет снизить расход топлива. Самые простые версии будут переднеприводными, но для некоторых двигателей будет доступна трансмиссия Quattro.





Первые обновленные автомобили появятся в шоу-руме «Audi Центр Минск» уже в ноябре. Цены на обновленную модель стартуют от 34 610 евро.