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Официальную страницу «Молочного мира» взломали и разместили странный опрос
Источник материала: Tut.by
Официальную страницу «Молочного мира» взломали и разместили там странный опрос. Об этом сообщает
Днем 25 октября на официальной странице гродненского «Молочного мира» во «ВКонтакте»
Опрос тут же стал набирать популярность. По состоянию на 15.00 в опросе приняло участие почти 1100 человек.
Вскоре в комментариях под опросом появилось сообщение от Татьяны Яворовской, которая представилась специалистом по маркетингу ОАО «Молочный мир». Она объяснила, что произошло.
— Добрый день. Я являюсь специалистом по маркетингу ОАО «Молочный мир». Официально заявляю, что данное сообщество было взломано 25.10 около 12.00. Ведется работа по восстановлению доступа. Мы приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию, следите за актуальной информацией в facebook https://www.facebook.com/milkgrodno, а также в Instagram https://www.instagram.com/molochnyimir/ или на нашем сайте milk.by, — написала Татьяна.
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