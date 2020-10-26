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Официальную страницу «Молочного мира» взломали и разместили странный опрос

26.10.2020 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальную страницу «Молочного мира» взломали и разместили там странный опрос. Об этом сообщает s13.ru.


Скриншот страницы «Молочный Мир» / «ВКонтакте»

Днем 25 октября на официальной странице гродненского «Молочного мира» во «ВКонтакте» появилась неожиданная запись. Секреты и рецепты использования продукции предприятия из Гродно вдруг разбавили опросом, в котором подписчикам группы предлагается выбрать одну из бутылок молока с разным процентным содержанием жира — с 3% или 97%.

Опрос тут же стал набирать популярность. По состоянию на 15.00 в опросе приняло участие почти 1100 человек.

Вскоре в комментариях под опросом появилось сообщение от Татьяны Яворовской, которая представилась специалистом по маркетингу ОАО «Молочный мир». Она объяснила, что произошло.

— Добрый день. Я являюсь специалистом по маркетингу ОАО «Молочный мир». Официально заявляю, что данное сообщество было взломано 25.10 около 12.00. Ведется работа по восстановлению доступа. Мы приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию, следите за актуальной информацией в facebook https://www.facebook.com/milkgrodno, а также в Instagram https://www.instagram.com/molochnyimir/ или на нашем сайте milk.by, — написала Татьяна.


Скриншот страницы «Молочный мир» / «ВКонтакте»

 
Теги: Гродно
 
 
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Подписчикам группы предлагается выбрать одну из бутылок молока с разным процентным содержанием жира - с 3% или 97%.
 
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