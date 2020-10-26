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В пенсионном фонде Беларуси резко заканчиваются деньги - указ

26.10.2020 15:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 26 октября 2020 года подписал Указ №381 "Об обеспечении расчетов с бюджетами", которым ужесточил ответственность руководителей предприятий за несвоевременные расчеты с фондом социальной защиты населения.

Согласно документу, введен запрет на выплату руководству организаций всех видов премий при наличии задолженности перед ФСЗН. Ранее такой запрет действовал только при наличии у организации задолженности по уплате платежей в бюджет.

Кроме того, состав выплат, подпадающих под действие запрета, дополнен такими стимулирующими выплатами, как бонусы и вознаграждения, говорится в официальном комментарии к документу.

Меры ответственности будут применяться только в отношении круга лиц, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений. Таким образом, к ответственности не будут привлекаться главные специалисты и их заместители, выполняющие, по сути, решения руководства, кроме главного бухгалтера и его заместителей, самостоятельно уплачивающих платежи в бюджет.

Лишение премии будет осуществляться исходя из количества дней, в которых имелась задолженность перед бюджетом, и (или) периодов, в которых допущена просроченная задолженность, а не по факту ее наличия и независимо от длительности периода, как было ранее.

Вот интересно, директора гос- и полу-госпредприятий продолжат топить за пенсионера или все-таки сообразят, что их поимеют как и всю остальную страну

 
 
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Лукашенко 26 октября 2020 года подписал Указ №381 "Об обеспечении расчетов с бюджетами", которым ужесточил ответственность руководителей предприятий за...
 
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