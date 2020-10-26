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Кибер-партизаны: Нацбанк не хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их переубедили
Источник материала: Партизан
Проблемы с доступом на сайт Национального банка страны начался днем 26 октября - в первый день объявленной национальной забастовки.
26 октября TUT.BY
Так выглядел сайт НБ РБ в 14.25 26 октября.
В Нацбанке сообщили, что разбираются с причинами неполадок. В 15.08 ресурс уже был доступен.
К слову, в телеграм-канале кибер-партизан в 13.55 был опубликован пост о проблемах с ресурсом.
Напомним, ранее хакеры, называющие себя кибер-партизанами, взяли на себя ответственность за взлом сайтов МВД Беларуси, управления делами президента, белорусских лотерей, Гомельского отделения Торгово-промышленной палаты, атаковали сайт МЧС. Кроме того, они утверждают, что передали блогеру Нexta базы силовиков – часть данных уже обнародована.
В конце сентября кибер-партизаны взломали онлайн-трансляцию госканалов: выпуск вечерних новостей был прерван роликами об избиении и задержании протестующих после президентских выборов в Беларуси.
В начале октября хакеры посоветовали белорусам выгрести всю валюту из обменников, обналичить банковские карты и отозвать депозиты со счетов государственных банков.
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Проблемы с доступом на сайт Национального банка страны начался днем 26 октября - в первый день объявленной национальной забастовки.
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