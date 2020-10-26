Кибер-партизаны: Нацбанк не хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их переубедили

сообщил , что сайт Национального банка страны недоступен. « БГ » проверила: действительно. По данным портала, проблемы с доступом у пользователей начались примерно в 12.45. Спустя полтора часа возможности зайти на ресурс все еще не было. 26 октября TUT.BY, что сайт Национального банка страны недоступен. «» проверила: действительно. По данным портала, проблемы с доступом у пользователей начались примерно в 12.45. Спустя полтора часа возможности зайти на ресурс все еще не было.









Так выглядел сайт НБ РБ в 14.25 26 октября.





В Нацбанке сообщили, что разбираются с причинами неполадок. В 15.08 ресурс уже был доступен.





К слову, в телеграм-канале кибер-партизан в 13.55 был опубликован пост о проблемах с ресурсом.





Напомним, ранее хакеры, называющие себя кибер-партизанами, взяли на себя ответственность за взлом сайтов МВД Беларуси, управления делами президента, белорусских лотерей, Гомельского отделения Торгово-промышленной палаты, атаковали сайт МЧС. Кроме того, они утверждают, что передали блогеру Нexta базы силовиков – часть данных уже обнародована.





В конце сентября кибер-партизаны взломали онлайн-трансляцию госканалов: выпуск вечерних новостей был прерван роликами об избиении и задержании протестующих после президентских выборов в Беларуси.





В начале октября хакеры посоветовали белорусам выгрести всю валюту из обменников, обналичить банковские карты и отозвать депозиты со счетов государственных банков.