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Друг за друга: в Минске проходит Марш пенсионеров и студентов

26.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 14 часов в Минске должен был начаться уже традиционный марш пенсионеров. К ним примкнули протестуюшие студенты. И это невероятно красиво!

Друг за друга: в Минске проходит Марш пенсионеров и студентов
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Светлана Тихановская, призвавшая к общенациональной забастовке с 26 октября, выступила с заявлением о начале Народной Забастовки: 

«Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается Народная Забастовка – следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам. Беларусы знают: с 26 октября главная работа – показать, что никто не будет работать на режим».

С самого утра акции протеста в Беларуси возобновились с новой силой. О возможности забастовки сообщили работники ряда государственных предприятий. Не работают многие частные организации, устраивают акции протеста студенты и даже школьники. В телеграм-каналах сообщалось о задержании учеников 18-ой гимназии в Минске.

В 14 часов в Минске начался уже традиционный марш пенсионеров. К ним примкнули протестуюшие студенты. 


К 15 часам огромная колонна "юности и мудрости" дошла до площади Победы. 

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25 октября закончился срок Народного Ультиматума Лукашенко. Марш протеста накануне собрал не менее 150 тысяч участников. Многие считают, что это был самый массовый протест после 30 августа, когда беларусы "праздновали" день рождения Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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В 14 часов в Минске должен был начаться уже традиционный марш пенсионеров. К ним примкнули протестуюшие студенты. И это невероятно красиво!
 
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