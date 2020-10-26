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Минздрав: после вчерашних акций протеста в больницы обратились 13 человек, пять из них госпитализированы
Источник материала: Onliner
Сегодня пресс-служба Минздрава
— Всего за последние сутки в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них пять были госпитализированы, — говорится в сообщении.
В пресс-службе Минздрава Onliner уточнили, что речь идет о пострадавших после вчерашних акций протеста.
(будет дополнено)
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Минздрав: после вчерашних акций протеста в больницы обратились 13 человек, пять из них госпитализированы
Сегодня пресс-служба Минздрава разместила в своем Telegram-канале статистику по обратившимся в учреждения здравоохранения за последние сутки. Так, согласно...
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