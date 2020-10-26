Минздрав: после вчерашних акций протеста в больницы обратились 13 человек, пять из них госпитализированы

Источник материала: Onliner

Сегодня пресс-служба Минздрава разместила в своем Telegram-канале статистику по обратившимся в учреждения здравоохранения за последние сутки. Так, согласно опубликованной информации, в Беларуси насчитывается 13 пострадавших.

— Всего за последние сутки в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них пять были госпитализированы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава Onliner уточнили, что речь идет о пострадавших после вчерашних акций протеста.

(будет дополнено)