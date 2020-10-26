|
Минздрав: За минувшие сутки 13 человек обратились за медпомощью с травмами, полученными в ходе уличных акций
Источник материала: Навiны
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения Беларуси с травмами различной степени тяжести, полученными в ходе уличных акций, обратились 13 человек, сообщила БелаПАН пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
По ее словам, госпитализация понадобилась пяти пострадавшим, остальные получили медпомощь амбулаторно и отпущены домой.
Между тем телеграм-канал медиков «Белые халаты» распространил информацию о том, что после уличных протестов 25 октября в Минске только в столичный военный госпиталь поступило как минимум шесть пострадавших.
«В 6-й ГКБ одна женщина с минно-взрывной травмой и инородным телом (похоже, кусок гранаты, на рентгене не видно — вероятно пластик), множественные рваные раны нижних конечностей», — сообщает телеграм-канал.
Также отмечается, что из нескольких РУВД столицы в Больницу скорой медицинской помощи, Минскую областную клиническую больницу, а также 5-ю и 10-ю городские больницы были доставлены еще около десяти человек.
«Многие пострадавшие отказываются от госпитализации, так как опасаются карательных органов», — пишет телеграм-канал «Белые халаты».
Юлия Бородун эту информацию прокомментировала так: «Белые халаты» просто собрали сведения обо всех поступивших в милицию и скорую. Там половина травм — бытовые, не уличные. Кому-то бутылкой по голове дали, а кто-то попал под пулю. Поток людей с травмами идет постоянно».
25 октября в Минске и других городах страны
Акции были жестко разогнаны силовиками. В столице против мирных демонстрантов применили светошумовые гранаты и резиновые пули.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав: За минувшие сутки 13 человек обратились за медпомощью с травмами, полученными в ходе уличных акций
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения Беларуси с травмами различной степени тяжести, полученными в ходе уличных акций, обратились 13 человек, сообщила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)