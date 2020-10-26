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Минздрав: За минувшие сутки 13 человек обратились за медпомощью с травмами, полученными в ходе уличных акций

26.10.2020 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За минувшие сутки в учреждения здравоохранения Беларуси с травмами различной степени тяжести, полученными в ходе уличных акций, обратились 13 человек, сообщила БелаПАН пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Минздрав: За минувшие сутки 13 человек обратились за медпомощью с травмами, полученными в ходе уличных акций

По ее словам, госпитализация понадобилась пяти пострадавшим, остальные получили медпомощь амбулаторно и отпущены домой.

Между тем телеграм-канал медиков «Белые халаты» распространил информацию о том, что после уличных протестов 25 октября в Минске только в столичный военный госпиталь поступило как минимум шесть пострадавших.

«В 6-й ГКБ одна женщина с минно-взрывной травмой и инородным телом (похоже, кусок гранаты, на рентгене не видно — вероятно пластик), множественные рваные раны нижних конечностей», — сообщает телеграм-канал.

Также отмечается, что из нескольких РУВД столицы в Больницу скорой медицинской помощи, Минскую областную клиническую больницу, а также 5-ю и 10-ю городские больницы были доставлены еще около десяти человек.

«Многие пострадавшие отказываются от госпитализации, так как опасаются карательных органов», — пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Юлия Бородун эту информацию прокомментировала так: «Белые халаты» просто собрали сведения обо всех поступивших в милицию и скорую. Там половина травм — бытовые, не уличные. Кому-то бутылкой по голове дали, а кто-то попал под пулю. Поток людей с травмами идет постоянно».

25 октября в Минске и других городах страны прошел марш «Народный ультиматум». По оценкам журналистов, постоянно освещающих воскресные акции, он стал самым многочисленным за последние полтора месяца — в пиковые моменты число демонстрантов приближалось к 200 тысячам. Кроме того, это был один из самых «громких» маршей: многие его участники пришли со свистками и «гуделками», металлической посудой, пластиковыми бутылками, в которых звенели разные предметы.

Акции были жестко разогнаны силовиками. В столице против мирных демонстрантов применили светошумовые гранаты и резиновые пули.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшие сутки в учреждения здравоохранения Беларуси с травмами различной степени тяжести, полученными в ходе уличных акций, обратились 13 человек, сообщила...
 
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