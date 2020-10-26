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Картечь, таран автозаком и гранаты. Что из оружия и техники мы увидели в Минске в воскресенье
Источник материала: Tut.by
Разгон протестующих в Минске на марше 25 октября начался довольно поздно. К моменту, когда активизировались силовики, колонна уже разошлась. Однако по неизвестной причине представители силовых структур принялись «работать» довольно жестко — так, их действия напоминали скорее горячее время 9−11 августа. Всего по республике задержали около 500 человек (160 из них — в белорусской столице), активно использовались спецсредства. 42.TUT.BY рассказывает, что и где из оружия было применено вчера в Минске.
Как все было
Маршрут марша под названием «Народный ультиматум» примерно повторял путь, пройденный 29 сентября, когда колонна через улицу Сурганова вышла на проспект Независимости и потекла в сторону Уручья с намерением дойти до казарм ОМОНа. Однако на этот раз силовики оказались оперативнее, перекрыли пересечение Сурганова и Независимости и вынудили протестующих повернуть назад.
Жесткая стадия началась позже, когда колонны рассеялись, и люди в форме (и без нее) стали ловить участников акции во дворах и рассеивать группы светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.
Интенсивность использования «светошума» 25 октября, по моим ощущениям, была сравнима с первыми тремя днями разгонов. Рвались и обычные, и кассетные светошумовые боеприпасы. Из дробовиков стреляли оперенными и неоперенными резиновыми пулями, известно по крайней мере об одном серьезно раненом.
Давайте разбираться, что же мы заметили из оружия и техники в Минске.
Светошумовые гранаты под окна
После того, как основная колонна не смогла пройти на проспект Независимости по улице Сурганова и повернула в сторону площади Бангалор, люди разделились — часть отправилась по Богдановича, часть — по Орловского. Уже вечером протестующих на Орловского атаковали силовики, начавшие бросать светошумовые гранаты.
Использовались как обычные, так и кассетные боеприпасы — в Telegram-канале Антона Мотолько
Удивительным оказалось другое — силовики в один момент начали бросать гранаты в полупустой двор, причем одна из них упала настолько близко к дому, что
В отсутствие толпы бросать их незачем (против одиночных целей СШГ используются только при обезвреживании террористов, но во дворах у Орловского террористов, насколько нам известно, замечено не было). Зато некоторые из тех, рядом с кем взрывались гранаты, получили ожоги и травмы.
Российская резиновая картечь и ранение человека в Минске
Силовики вновь стреляли резиновыми пулями из дробовиков. Причем в это воскресенье, судя по сообщениям СМИ, часть из них попала в цель. Так, «Новая газета»
Что касается самих боеприпасов, то на месте стрельбы были найдены уже известные нам
Картечь действует по тому же принципу, что и пуля, однако гильза вместо одного цилиндрического куска резины содержит несколько шаров меньшего размера. Так появляется шанс накрыть выстрелом большую площадь, а также возможность поразить несколько целей, однако кинетическая энергия каждой из картечин будет намного меньше, чем у пули.
Согласно информации от производителя, резиновая картечь эффективна на вдвое меньшем расстоянии, нежели пули — последними стреляют, как написано на сайте, на расстояние 20−40 метров, а картечью — на 10−20 метров.
Однако испытания патронов, снаряженных пулями и картечью от Record, показали крайне невысокую эффективность резиновых шаров. Так, с 10−15 метров пуля Record пробивала доску из ДСП навылет, а картечь оставляла лишь небольшие выбоины. Впрочем, человеческое тело — не ДСП, так что энергии летящей картечины может хватить, чтобы вывести человека из строя.
Врезавшийся в ЗС-82 автозак
Вечером 25 октября, когда разгон уже завершился и техника силовиков потянулась на Уручье, один из автозаков (строго говоря, не специализированных автозаков, а транспорта с длинным названием «Специальный фургон для перевозки личного состава МАЗ-Купава 573 150 на шасси МАЗ-533603−240Р2»), ехавший по проспекту Независимости, врезался в БРДМ-2.
При ближайшем рассмотрении мы поняли, что это не обычная бронированная разведывательно-дозорная машина, а запомнившаяся минчанам за последние месяцы звуковещательная станция ЗС-82. Всего в городе было замечено две такие модели — одна покрашена в темно-зеленый цвет (видимо, на видео она), другая в ярко-зеленый. Ранее темно-зеленая машина носила номер 031, потом его зачем-то закрасили.
Именно эта техника стоит каждое воскресенье за колючей проволокой у стелы «Минск — город-герой» и транслирует песни советских композиторов и белорусской эстрады, то ли подбадривая
Уже во время подготовки статьи в редакцию позвонил читатель и рассказал, что ЗС-82 темно-зеленого цвета была замечена сегодня в районе Смолевичей — машина ехала в сторону Борисова. К сожалению, читатель не успел ее заснять, однако, учитывая, что именно в Борисове находится 140-й ремонтный завод, где как раз и ремонтируют бронетехнику (и ПТОР — пункт технического обслуживания и ремонта — рядом), мы предполагаем, что столкновение не прошло для машины бесследно. Хотя это может быть и совпадением.
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Разгон протеста начался уже вечером и был очень жестким
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