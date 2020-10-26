Картечь, таран автозаком и гранаты. Что из оружия и техники мы увидели в Минске в воскресенье

Источник материала: Tut.by

Разгон протестующих в Минске на марше 25 октября начался довольно поздно. К моменту, когда активизировались силовики, колонна уже разошлась. Однако по неизвестной причине представители силовых структур принялись «работать» довольно жестко — так, их действия напоминали скорее горячее время 9−11 августа. Всего по республике задержали около 500 человек (160 из них — в белорусской столице), активно использовались спецсредства. 42.TUT.BY рассказывает, что и где из оружия было применено вчера в Минске.



Фото: TUT.BY

Как все было

Маршрут марша под названием «Народный ультиматум» примерно повторял путь, пройденный 29 сентября, когда колонна через улицу Сурганова вышла на проспект Независимости и потекла в сторону Уручья с намерением дойти до казарм ОМОНа. Однако на этот раз силовики оказались оперативнее, перекрыли пересечение Сурганова и Независимости и вынудили протестующих повернуть назад.

Жесткая стадия началась позже, когда колонны рассеялись, и люди в форме (и без нее) стали ловить участников акции во дворах и рассеивать группы светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

Интенсивность использования «светошума» 25 октября, по моим ощущениям, была сравнима с первыми тремя днями разгонов. Рвались и обычные, и кассетные светошумовые боеприпасы. Из дробовиков стреляли оперенными и неоперенными резиновыми пулями, известно по крайней мере об одном серьезно раненом.

Давайте разбираться, что же мы заметили из оружия и техники в Минске.

Светошумовые гранаты под окна

После того, как основная колонна не смогла пройти на проспект Независимости по улице Сурганова и повернула в сторону площади Бангалор, люди разделились — часть отправилась по Богдановича, часть — по Орловского. Уже вечером протестующих на Орловского атаковали силовики, начавшие бросать светошумовые гранаты.

Использовались как обычные, так и кассетные боеприпасы — в Telegram-канале Антона Мотолько появилось фото куска одной из таких. Как мы и предполагали в предыдущем материале , это одна из двух самых распространенных российских кассетных СШГ, а именно РГК-60СЗ.

Удивительным оказалось другое — силовики в один момент начали бросать гранаты в полупустой двор, причем одна из них упала настолько близко к дому, что выбила стекла . Смысла в таком расходовании боеприпасов нет: светошумовые гранаты нужны, чтобы шокировать и рассеивать толпу протестующих.

В отсутствие толпы бросать их незачем (против одиночных целей СШГ используются только при обезвреживании террористов, но во дворах у Орловского террористов, насколько нам известно, замечено не было). Зато некоторые из тех, рядом с кем взрывались гранаты, получили ожоги и травмы.

Российская резиновая картечь и ранение человека в Минске

Силовики вновь стреляли резиновыми пулями из дробовиков. Причем в это воскресенье, судя по сообщениям СМИ, часть из них попала в цель. Так, «Новая газета» опубликовала снимок мужчины, получившего ранение резиновой пулей в живот. Это достаточно опасный случай: к примеру, группа исследователей из США, изучив доклады о применении резинострела, сделала вывод , что голова, шея и живот — самые опасные части тела при попадании пуль, причем 3% случаев заканчиваются смертью, а 15,5% — инвалидностью.

Что касается самих боеприпасов, то на месте стрельбы были найдены уже известные нам турецкие оперенные пули , а также гильзы от российской резиновой картечи марки Record.

Картечь действует по тому же принципу, что и пуля, однако гильза вместо одного цилиндрического куска резины содержит несколько шаров меньшего размера. Так появляется шанс накрыть выстрелом большую площадь, а также возможность поразить несколько целей, однако кинетическая энергия каждой из картечин будет намного меньше, чем у пули.



Фото прислано читателем

Согласно информации от производителя, резиновая картечь эффективна на вдвое меньшем расстоянии, нежели пули — последними стреляют, как написано на сайте, на расстояние 20−40 метров, а картечью — на 10−20 метров.

Однако испытания патронов, снаряженных пулями и картечью от Record, показали крайне невысокую эффективность резиновых шаров. Так, с 10−15 метров пуля Record пробивала доску из ДСП навылет, а картечь оставляла лишь небольшие выбоины. Впрочем, человеческое тело — не ДСП, так что энергии летящей картечины может хватить, чтобы вывести человека из строя.

Врезавшийся в ЗС-82 автозак

Вечером 25 октября, когда разгон уже завершился и техника силовиков потянулась на Уручье, один из автозаков (строго говоря, не специализированных автозаков, а транспорта с длинным названием «Специальный фургон для перевозки личного состава МАЗ-Купава 573 150 на шасси МАЗ-533603−240Р2»), ехавший по проспекту Независимости, врезался в БРДМ-2.

При ближайшем рассмотрении мы поняли, что это не обычная бронированная разведывательно-дозорная машина, а запомнившаяся минчанам за последние месяцы звуковещательная станция ЗС-82. Всего в городе было замечено две такие модели — одна покрашена в темно-зеленый цвет (видимо, на видео она), другая в ярко-зеленый. Ранее темно-зеленая машина носила номер 031, потом его зачем-то закрасили.

Именно эта техника стоит каждое воскресенье за колючей проволокой у стелы «Минск — город-герой» и транслирует песни советских композиторов и белорусской эстрады, то ли подбадривая стоящих рядом людей в форме , то ли стараясь заглушить шум подходящих к стеле колонн.

Уже во время подготовки статьи в редакцию позвонил читатель и рассказал, что ЗС-82 темно-зеленого цвета была замечена сегодня в районе Смолевичей — машина ехала в сторону Борисова. К сожалению, читатель не успел ее заснять, однако, учитывая, что именно в Борисове находится 140-й ремонтный завод, где как раз и ремонтируют бронетехнику (и ПТОР — пункт технического обслуживания и ремонта — рядом), мы предполагаем, что столкновение не прошло для машины бесследно. Хотя это может быть и совпадением.