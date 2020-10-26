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В Слонимском районе неизвестные подожгли на дороге покрышки
Источник материала: Tut.by
Вблизи деревни Чемеры Слонимского района неизвестные разбросали на дороге покрышки и подожгли их. Об этом
Сообщение о том, что на 62-м километре трассы Р66 горят покрышки, поступило в милицию 26 октября. На месте были обнаружены 5 покрышек разного диаметра: три были полностью уничтожены огнем, одна обгорела частично, еще одна повреждений не получила.
Работники МЧС ликвидировали возгорание. Выяснилось, что покрышки были облиты легковоспламеняющейся жидкостью.
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Покрышки были облиты легковоспламеняющейся жидкостью.
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