В Слонимском районе неизвестные подожгли на дороге покрышки

Источник материала: Tut.by

Вблизи деревни Чемеры Слонимского района неизвестные разбросали на дороге покрышки и подожгли их. Об этом сообщили в УВД.





Сообщение о том, что на 62-м километре трассы Р66 горят покрышки, поступило в милицию 26 октября. На месте были обнаружены 5 покрышек разного диаметра: три были полностью уничтожены огнем, одна обгорела частично, еще одна повреждений не получила.





Работники МЧС ликвидировали возгорание. Выяснилось, что покрышки были облиты легковоспламеняющейся жидкостью.