Лукашенко запретил премии и бонусы руководителям компаний с долгами перед ФСЗН

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

Запрет касается выплат всех видов премий, а также стимулирующих выплат – бонусов и вознаграждений при наличии задолженности перед ФСЗН.

Согласно подписанному указу, меры ответственности будут применяться в отношении круга лиц, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений.

Что в итоге?

Лишение премии будет осуществляться исходя из количества дней, в течение которых имелась задолженность перед бюджетом, и (или) периодов, в которых допущена просроченная задолженность, а не по факту ее наличия и независимо от длительности периода, как было ранее.

Инфографика: Myfin.by