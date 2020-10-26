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Лукашенко запретил премии и бонусы руководителям компаний с долгами перед ФСЗН

26.10.2020 16:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

Запрет касается выплат всех видов премий, а также стимулирующих выплат – бонусов и вознаграждений при наличии задолженности перед ФСЗН.

Согласно подписанному указу, меры ответственности будут применяться в отношении круга лиц, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений.

Что в итоге?

Лишение премии будет осуществляться исходя из количества дней, в течение которых имелась задолженность перед бюджетом, и (или) периодов, в которых допущена просроченная задолженность, а не по факту ее наличия и независимо от длительности периода, как было ранее.

Инфографика: Myfin.by

Напомним, ранее ФСЗН отчитался о резком снижении доходов в фонд в августе и 2020 года. По сравнению с июлем фонд получил на 35% меньше поступлений и на 12% меньше по сравнению с прошлым годом.

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 26 октября подписал указ 381 Об обеспечении расчетов с бюджетами , который устанавливает запрет на выплаты руководителям компаний премий и...
 
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