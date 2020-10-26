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Лукашенко запретил премии и бонусы руководителям компаний с долгами перед ФСЗН
Источник материала: Myfin
Запрет касается выплат всех видов премий, а также стимулирующих выплат – бонусов и вознаграждений при наличии задолженности перед ФСЗН.
Согласно подписанному указу, меры ответственности будут применяться в отношении круга лиц, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений.
Что в итоге?
Лишение премии будет осуществляться исходя из количества дней, в течение которых имелась задолженность перед бюджетом, и (или) периодов, в которых допущена просроченная задолженность, а не по факту ее наличия и независимо от длительности периода, как было ранее.
Напомним, ранее ФСЗН отчитался о
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