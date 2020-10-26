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ОМОНовцы жестко разогнали акцию солидарности айтишников возле ПВТ

26.10.2020 16:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Фото: Telegram-канал «МотолькоПомоги»

Айтишники поддержали забастовку, объявленную экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. У здания ПВТ выстроилась днем цепь солидарности.

У участников акции в руках были бело-красно-белые флаги. Сообщается, что в акции участвовало около тысячи человек.

На место проведения акции приехали силовики. Очевидцы сообщают, что людей разогнали. Несколько человек задержаны. Сообщается как минимум об одном взрыве.

У некоторых силовиков на парковке возле зданий ПВТ видно оружие, сообщает onliner.by.


 
 
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Айтишники поддержали забастовку, объявленную экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. У здания ПВТ выстроилась днем цепь солидарности.
 
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