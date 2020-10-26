В Минске заметили российскую машину с надписью «Спецсвязь». Рассказываем, что это

Источник материала: Tut.by

Днем 25 октября во дворе дома 50 по улице Якуба Коласа был замечен микроавтобус на российских номерах с надписью «Спецсвязь России». Читатели прислали нам фото машины и интересуется, что это может быть и что у нас делают российские «связисты». 42.TUT.BY разбирается в вопросе.



Фото прислано читателем

Сразу стоит оговориться, что многочисленные слухи о микроавтобусах, в которых стоит оборудование, позволяющее отключать в Беларуси интернет, с 9 августа ни разу не подтвердились. Для того, чтобы оставить людей без мобильного интернета, у властей есть куда более централизованные и эффективные методы, что минчане и гости столицы наблюдают 11-е воскресенье подряд.

Что же касается собственно спецсвязи, то не стоит понимать слово «связь» слишком узко — речь не всегда идет о мобильной (или проводной) телефонной сети или Интернете. С древних времен люди связывались между собой, просто отправляя гонцов или курьеров. И спецсвязь — прямая их «наследница».

Сотрудники специальной связи занимаются тем, что перевозят внутри страны или за границу особо ценные грузы — важные документы, драгоценности, культурные ценности, наконец, деньги. Персонал спецвязи называется фельдъегерями, имеют при себе оружие и боевое снаряжение. Большинство сотрудников — военные при званиях (в России — от младшего лейтенанта до генерал-полковника).

Некоторые машины спецсвязи бронированы, имеют бойницы, чтобы личный состав мог отстреливаться, радиостанции и вентиляционные системы. Однако микроавтобус, который виден на фото, очевидно, не из таких. Сами фельдъегеря обычно даже не знают, что перевозят.

В Беларуси тоже есть система спецсвязи. Как российская, так и белорусская специальная связь ведут начало от советской аналогичной системы, созданной в 1939 году. Тогда требовалось оперативно наладить защищенный обмен корреспонденцией между государственными органами СССР — а в военное время «спецсвязисты» возили секретную почту рядом с линией фронта.



Фото прислано читателем

Российская спецвязь обеспечивает доставку ценных грузов по всей планете. Часто ездят ее представители и в Беларусь. Так, дополнительный тираж белорусских циркуляционных (то есть разменных) монет чеканили на Московском монетном дворе, филиале АО «Гознак». Когда работа была закончена, груз мелочи доставили в белорусский Нацбанк как раз на машинах спецсвязи.

Соответственно, бус на санкт-петербургских номерах (178 — код региона «Северной столицы») означает ровно одно: на нем из Питера в Минск привезли что-то важное или дорогое. Что — неизвестно. Однако разного рода беспроводная связь, будь то сотовая или интернет, тут совершенно точно не при чем.