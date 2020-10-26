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Инвентаризация, сандень, солидарность. Кто на Гомельщине сегодня присоединился к «забастовочным» протестам

26.10.2020 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошедшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Его требования — Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены — не были выполнены. Утро 26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях. На Гомельщине промышленные гиганты работают. А вот десятки баров, кофеен, парикмахерских, салонов красоты и магазинов объявили 26 октября нерабочим днем: на дверях заведений висят объявления о санитарных днях, переучетах, инвентаризации и так далее.

Большинство гомельских ИП живут сегодня своей обычной жизнью: кормят, продают, подают и стригут. Но есть и другие. Например, «солидарность с народом» проявили в корчме «Будзьма» — так и написали в Инстаграм.


Не работают в этот понедельник Domino’s Pizza, бар RED PUB и его сосед — магазин «Винотека».



«По техническим причинам» закрыты офлайн-магазин OZ.BY и магазин «Золотая нить».



В редакцию TUT.BY приходят сообщения от ИП, которые сегодня бастуют, но при этом просят себя не называть.

Например, нам пишет женщина из Гомеля: «Бастую с сегодняшнего дня и до победы. Понимаю, что режим от моей забастовки не пострадает, но считаю своим долгом выразить свою солидарность бастующим. У нас в Гомеле репрессии ко всем несогласным, поэтому афишировать свой протест через СМИ не очень хочется».

В районных центрах некоторые ИП тоже решили не выходить в понедельник на работу. Например, сегодня отдыхает индивидуальный предприниматель из Петрикова, владелец магазина «САЛЕМА» Александр Яворский.

Открыть/скачать оригинал видео (28.33 МБ)

Работники управления промыслово-геофизических работ «Белоруснефти» в своем видеообращении сообщили, что тоже присоединились к сегодняшней забастовке

Открыть/скачать оригинал видео (32.07 МБ)

В Мозыре не работают некоторые ИП. Среди них — магазин автозапчастей и спортивной одежды.


В Мозыре на целую неделю приостановила работу частная детская изостудия.

В Светлогорске в «Бьюти баре» сегодня сандень. «Всех любим и ждем нашу чистую студию к мастерам с чистой совестью» — отметили на своей странице в ВК в заведении. Также не работают детское кафе «Мэри Поппинс» и студия светлогорских аниматоров.


 
Теги: Гомель
 
 
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Утро 26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях. На Гомельщине промышленные гиганты работают. А вот десятки баров, кофеен,...
 
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