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Инвентаризация, сандень, солидарность. Кто на Гомельщине сегодня присоединился к «забастовочным» протестам
Источник материала: Tut.by
Прошедшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси
Большинство гомельских ИП живут сегодня своей обычной жизнью: кормят, продают, подают и стригут. Но есть и другие. Например, «солидарность с народом» проявили в корчме «Будзьма» — так и написали в Инстаграм.
Не работают в этот понедельник Domino’s Pizza, бар RED PUB и его сосед — магазин «Винотека».
«По техническим причинам» закрыты офлайн-магазин OZ.BY и магазин «Золотая нить».
В редакцию TUT.BY приходят сообщения от ИП, которые сегодня бастуют, но при этом просят себя не называть.
Например, нам пишет женщина из Гомеля: «Бастую с сегодняшнего дня и до победы. Понимаю, что режим от моей забастовки не пострадает, но считаю своим долгом выразить свою солидарность бастующим. У нас в Гомеле репрессии ко всем несогласным, поэтому афишировать свой протест через СМИ не очень хочется».
В районных центрах некоторые ИП тоже решили не выходить в понедельник на работу. Например, сегодня отдыхает индивидуальный предприниматель из Петрикова, владелец магазина «САЛЕМА» Александр Яворский.
Работники управления промыслово-геофизических работ «Белоруснефти» в своем видеообращении сообщили, что тоже присоединились к сегодняшней забастовке
В Мозыре не работают некоторые ИП. Среди них — магазин автозапчастей и спортивной одежды.
В Мозыре на целую неделю приостановила работу частная детская изостудия.
В Светлогорске в «Бьюти баре» сегодня сандень. «Всех любим и ждем нашу чистую студию к мастерам с чистой совестью» —
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Инвентаризация, сандень, солидарность. Кто на Гомельщине сегодня присоединился к «забастовочным» протестам
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