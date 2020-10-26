ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководство IIHF потратило откаты белорусских властей?

26.10.2020 16:43 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Международная федерация хоккея (IIHF) не позволит себя шантажировать лицам, которые призывают лишить Беларусь права проведения чемпионата мира-2021 по политическим мотивам.

"Мы не позволим так себя шантажировать. Никто не может просить нас расторгнуть договор с Беларусью. Мы не нарушаем договор", - заявил генсекретарь IIHF Хорст Лихтнер в интервью Sport.de.

Лихтнер назвал незаконными "требования политического сигнала со стороны политиков, которые не могут самостоятельно найти решение".

Генсек IIHF убежден, что, если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира в Риге и Минске.

Для того, чтобы страна вернулась к нормальному образу жизни, должно поменяться ее руководство. Если смены руководства не будет, то ЧМ по хоккею выйдет действительной фантастический: хоккеисты будут валить друг друга перед полупустующими трибунами, ведь туристы не поедут в страну, где бесчинствует ОМОН.

Параллельно с силовой борьбой на хоккейной площадке на улицах ОМОН будет жестко валить протестующих, забрасывая их гранатами и постреливая холостыми, а может уже и боевыми к тому моменту, из «калаша» и резиновыми пулями их духовых ружей. Паковать автозаки можно болельщиками на выходе со стадионов.

Руководство IIHF с завидным упорством продолжает топить за ЧМ в Беларуси, объяснить которое можно только тем, что оно уже потратило полученные за ЧМ откаты, оказавшись в безвыходной ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация хоккея (IIHF) не позволит себя шантажировать лицам, которые призывают лишить Беларусь права проведения чемпионата мира-2021 по политическим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз: белорусы имеют право на забастовку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика