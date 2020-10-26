Руководство IIHF потратило откаты белорусских властей?

Источник материала: АФН

Международная федерация хоккея (IIHF) не позволит себя шантажировать лицам, которые призывают лишить Беларусь права проведения чемпионата мира-2021 по политическим мотивам.

"Мы не позволим так себя шантажировать. Никто не может просить нас расторгнуть договор с Беларусью. Мы не нарушаем договор", - заявил генсекретарь IIHF Хорст Лихтнер в интервью Sport.de.

Лихтнер назвал незаконными "требования политического сигнала со стороны политиков, которые не могут самостоятельно найти решение".

Генсек IIHF убежден, что, если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира в Риге и Минске.

Для того, чтобы страна вернулась к нормальному образу жизни, должно поменяться ее руководство. Если смены руководства не будет, то ЧМ по хоккею выйдет действительной фантастический: хоккеисты будут валить друг друга перед полупустующими трибунами, ведь туристы не поедут в страну, где бесчинствует ОМОН.

Параллельно с силовой борьбой на хоккейной площадке на улицах ОМОН будет жестко валить протестующих, забрасывая их гранатами и постреливая холостыми, а может уже и боевыми к тому моменту, из «калаша» и резиновыми пулями их духовых ружей. Паковать автозаки можно болельщиками на выходе со стадионов.

Руководство IIHF с завидным упорством продолжает топить за ЧМ в Беларуси, объяснить которое можно только тем, что оно уже потратило полученные за ЧМ откаты, оказавшись в безвыходной ситуации.