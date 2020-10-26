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Средняя зарплата в сентябре 2020 года снизилась на 12 рублей

26.10.2020 16:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в сентябре 2020 года снизилась на 11,9 рубля по сравнению с августом и составила 1264,5 рубля.

В августе средняя заработная плата работников составляла 1276,4 рубля, в июле - 1287,5 рубля, сообщает Белстат РБ.

В сентябре самые высокие средние зарплаты были у работников таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания - 5503,3 рубля, деятельность воздушного транспорта - 2816,8 рубля, вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования - 2663,2 рубля.

Меньше всего получали работники парикмахерских и салонов красоты - 593,3 рубля, сферы творческой деятельности и развлечений - 679,6 рубля, занимающимся уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг - 703,9 рубля.

 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в сентябре 2020 года снизилась на 11,9 рубля по сравнению с августом и составила 1264,5 рубля.
 
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