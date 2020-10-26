ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Казакевич о протестах после ультиматума: Все гораздо более серьезно и масштабно, чем ожидалось

26.10.2020 16:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Народный ультиматум придал новый импульс протестному движению, заявил «Белорусскому партизану» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Казакевич о протестах после ультиматума: Все гораздо более серьезно и масштабно, чем ожидалось
во время сегодняшнего марша пенсионеров и студентов, фото Белсат
– Когда Светлана Тихановская объявила народный ультиматум, прозвучало много скепсиса о его перспективах, говорили об ожидающимся ударе по ее имиджу. Как по состоянию на данный момент вы оцениваете инициативу? 

– Пока сложно сказать, чем обернется народный ультиматум и протесты, чем все закончится. Но очевидно, что все получается гораздо более серьезно и масштабно, чем ожидалось. 

Само объявление ультиматума придало новый импульс протестному движению, люди активизировались – особенно хорошо мы увидели это вчера во время марша в Минске. Наблюдается всплеск протестной активности.


–  Не работают небольшие частные фирмы, остановились отдельные цеха на заводах. Почему не получается забастовка в целом на госпредприятиях?

– Во-первых, администрации предприятий составляют единую вертикаль с исполнительной властью, они приложили большие усилия, чтобы такого рода события не произошли – прибегнули к давлению и запугиванию. И это помимо постоянного глубокого контроля рабочих. 

Во-вторых, нужно учитывать, что события в стране, экономические проблемы из-за пандемии сказались на крупных промышленных предприятиях меньше, чем на других отраслях – той же самой сфере обслуживания. 

Посмотрим, как будут складываться события, но, на мой взгляд, рабочие не являются ядром или костяком протестного движения. Активных протестующих среди них относительно немного.

Ядро протеста – люди из частного бизнеса, сферы обслуживания, IT, студенты. Специальных исследований по этому поводу не было, но очевидно, что там больше людей, которые готовы не только высказывать недовольство, но и активно протестовать: участвовать в уличных акциях и забастовках.

– Если общенациональная забастовка не удастся, то станет ли это последней попыткой масштабного протеста?

– Думаю, нет. Если ничего не получится, это будет только одним из этапов протестного движения. Очевидно, что протестные настроения имеют долгосрочный характер, а власти какого-то политического решения не предлагают. Протесты в любом случае продолжатся.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный ультиматум придал новый импульс протестному движению, заявил «Белорусскому партизану» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: «Ночью и утром неизвестные жгли покрышки в различных районах Минска» (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика