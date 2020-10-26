Казакевич о протестах после ультиматума: Все гораздо более серьезно и масштабно, чем ожидалось

– Когда Светлана Тихановская объявила народный ультиматум, прозвучало много скепсиса о его перспективах, говорили об ожидающимся ударе по ее имиджу. Как по состоянию на данный момент вы оцениваете инициативу?





– Пока сложно сказать, чем обернется народный ультиматум и протесты, чем все закончится. Но очевидно, что все получается гораздо более серьезно и масштабно, чем ожидалось.





Само объявление ультиматума придало новый импульс протестному движению, люди активизировались – особенно хорошо мы увидели это вчера во время марша в Минске . Наблюдается всплеск протестной активности.









– Не работают небольшие частные фирмы, остановились отдельные цеха на заводах. Почему не получается забастовка в целом на госпредприятиях?





– Во-первых, администрации предприятий составляют единую вертикаль с исполнительной властью, они приложили большие усилия, чтобы такого рода события не произошли – прибегнули к давлению и запугиванию. И это помимо постоянного глубокого контроля рабочих.





Во-вторых, нужно учитывать, что события в стране, экономические проблемы из-за пандемии сказались на крупных промышленных предприятиях меньше, чем на других отраслях – той же самой сфере обслуживания.





Посмотрим, как будут складываться события, но, на мой взгляд, рабочие не являются ядром или костяком протестного движения. Активных протестующих среди них относительно немного.





Ядро протеста – люди из частного бизнеса, сферы обслуживания, IT, студенты. Специальных исследований по этому поводу не было, но очевидно, что там больше людей, которые готовы не только высказывать недовольство, но и активно протестовать: участвовать в уличных акциях и забастовках.





– Если общенациональная забастовка не удастся, то станет ли это последней попыткой масштабного протеста?





– Думаю, нет. Если ничего не получится, это будет только одним из этапов протестного движения. Очевидно, что протестные настроения имеют долгосрочный характер, а власти какого-то политического решения не предлагают. Протесты в любом случае продолжатся.