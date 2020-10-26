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Хозяева А-100 покупают "Дримленд" беглого бизнесмена Аверьянова

26.10.2020 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «ТрастХоуп» согласилась выкупить парк развлечений «Дримленд», который выставили на продажу в рамках дела о банкротстве «Ростэма». Это следует из решения суда, которым продлен срок ликвидационного производства.

В марте 2020 года «ТрастХоуп» заключила договор купли-продажи 100% доли в ООО «Парк развлечений Дримленд» за 10,2 млн рублей. В июне был выплачен первый транш в размере 2,25 млн рублей. «ТрастХоуп» должна провести полный расчет до мая 2022 года.

Как следует из базы юрлиц, компания «ТрастХоуп» принадлежит Александру Центеру и Надежде Матвеенок, которые управляют группой компаний «А-100». Они владеют сетью одноименных заправок и являются крупным застройщиком Минска и его окрестностей.

В А-100 отказались от комментариев.

Парк развлечений «Дримленд», располагающийся недалеко от Верховного суда и Дворца независимости в Минске, был выставлен на продажу в рамках дела о банкротстве компании «Ростэм» бизнесмена Юрия Аверьянова.

В 2016 году у бизнесмена разгорелась «война» с кредиторами за свои активы. Компании бизнесмена стали уходить в банкротство, были возбуждены уголовные дела. Бизнесмен уехал в Германию.

«Дримленд» создавала компания «Ростэм». Одним из затратных объектов парка стал аквапарк под открытым небом.
 
Теги: Минск
 
 
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Компания «ТрастХоуп» согласилась выкупить парк развлечений «Дримленд», который выставили на продажу в рамках дела о банкротстве «Ростэма». Это следует из решения...
 
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