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Samsung и Стэнфорд придумали очень четкий дисплей
Источник материала: Onliner
Инженеры Samsung и Стэнфордского университета
Считается, что при высоких показателях ppi появится возможность обеспечить (еще) более реалистичную картинку со сверхвысокой детализацией. Для VR-дисплеев, которые находятся на расстоянии нескольких сантиметров от глаза пользователя, это важный аспект.
Предложенная технология подразумевает наличие слоев с «оптической метаструктурой», в которой свет огибает ее элементы и обретает заданный цвет. Яркость подсветки при этом не страдает.
В Samsung заявили, что уже работают над «полноразмерной» версией такого экрана.
для ПК, 115°, черный
автономная VR-гарнитура, 100°, черный
для PlayStation, 100°, белый
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Инженеры Samsung и Стэнфордского университета разработали дисплей с, вероятно, рекордной плотностью — 10 тыс. ppi. Технология найдет применение в первую очередь в...
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