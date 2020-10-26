Samsung и Стэнфорд придумали очень четкий дисплей

Источник материала: Onliner

Инженеры Samsung и Стэнфордского университета разработали дисплей с, вероятно, рекордной плотностью — 10 тыс. ppi. Технология найдет применение в первую очередь в VR-устройствах. Для сравнения: в обычных смартфонах плотность пикселей варьируется в диапазоне 400—500 ppi, в дешевых она заметно меньше.

Считается, что при высоких показателях ppi появится возможность обеспечить (еще) более реалистичную картинку со сверхвысокой детализацией. Для VR-дисплеев, которые находятся на расстоянии нескольких сантиметров от глаза пользователя, это важный аспект.





Предложенная технология подразумевает наличие слоев с «оптической метаструктурой», в которой свет огибает ее элементы и обретает заданный цвет. Яркость подсветки при этом не страдает.

В Samsung заявили, что уже работают над «полноразмерной» версией такого экрана.