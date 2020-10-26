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Во время разгона возле ПВТ сотрудник ОМОНа сломал ногу. Этот момент попал на видео
Источник материала: Onliner
Сегодня после разгона цепочки солидарности возле ПВТ в Telegram-каналах появилось следующее видео. На нем видно, как сотрудник ОМОНа падает на землю. Затем его коллеги подходят к нему и пытаются поднять на руки. Очевидцы также сообщили, что мужчина якобы сломал ногу.
В пресс-службе МВД журналисту Onliner подтвердили эту информацию.
— Это так: у сотрудника ОМОНа перелом, сейчас он госпитализирован. В данный момент мы узнаем подробности произошедшего, — прокомментировала нам официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Как только нам станут известны детали ситуации, мы опубликуем их здесь.
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Сегодня после разгона цепочки солидарности возле ПВТ в Telegram-каналах появилось следующее видео. На нем видно, как сотрудник ОМОНа падает на землю. Затем его коллеги...
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