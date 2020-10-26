ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во время разгона возле ПВТ сотрудник ОМОНа сломал ногу. Этот момент попал на видео

26.10.2020 16:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня после разгона цепочки солидарности возле ПВТ в Telegram-каналах появилось следующее видео. На нем видно, как сотрудник ОМОНа падает на землю. Затем его коллеги подходят к нему и пытаются поднять на руки. Очевидцы также сообщили, что мужчина якобы сломал ногу.

В пресс-службе МВД журналисту Onliner подтвердили эту информацию.

— Это так: у сотрудника ОМОНа перелом, сейчас он госпитализирован. В данный момент мы узнаем подробности произошедшего, — прокомментировала нам официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Как только нам станут известны детали ситуации, мы опубликуем их здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня после разгона цепочки солидарности возле ПВТ в Telegram-каналах появилось следующее видео. На нем видно, как сотрудник ОМОНа падает на землю. Затем его коллеги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евросоюз: белорусы имеют право на забастовку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика