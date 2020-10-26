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МВД: «Ночью и утром неизвестные жгли покрышки в различных районах Минска» (видео)
Источник материала: Onliner
В МВД сообщили, что ночью и утром неизвестные жгли покрышки в различных районах Минска. По официальной информации, первый очаг возгорания был зафиксирован в ночь с 25 на 26 октября на улице Кальварийской. «Неизвестные разбросали покрышки на проезжей части, облили их горючей жидкостью и подожгли», — рассказали в Министерстве внутренних дел.
Там добавили, что утром 26 октября горящая резина была обнаружена и на МКАД.
«В последующем в различных частях столицы (улицы Илимская — Байкальская, Казинца — Ландера, на МКАД в районе Игуменского тракта) сотрудники ГАИ нашли еще несколько схронов с покрышками, которые были подготовлены для поджога и блокировки дорог. Во всех случаях на места происшествия направлялись наряды ГАИ, иногда в тушении огня участвовали сотрудники МЧС. Сейчас по всем фактам проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к правонарушениям», — говорится в сообщении МВД.
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В МВД сообщили, что ночью и утром неизвестные жгли покрышки в различных районах Минска. По официальной информации, первый очаг возгорания был зафиксирован в ночь с...
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