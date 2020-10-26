Хэтчбек Kia Rio X-Line обновлен и переименован - теперь это Rio X

Источник материала: Tut.by

Компания Kia обнародовала первые снимки обновленной «пятидверки» Rio X, которая получила не только новое имя, но и измененный экстерьер и расширенное оснащение.





Кросс-хэтчбек Rio X, который составит компанию недавно обновленному седану Rio , приходит на смену Rio X-Line . Этот автомобиль появился на рынке в конце 2017 года, а в этом году в России на кросс-хэтчбек приходится уже 50% в структуре продаж Rio.





Вслед за седаном Rio «пятидверка», дорожный просвет у которой достигает 195 мм, получила ряд обновлений дизайна. Спереди у автомобиля появились более объемный бампер, увеличенный воздухозаборник, иное оформление противотуманок и новые штрихи в дизайне фар. Доработаны элементы и в задней части — бампер дополнен выразительными гранями, изменился рисунок фонарей.





Более подробная информация о Rio X будет предоставлена через несколько недель, ближе к дате официальной премьеры модели.