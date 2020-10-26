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У Клавы Коки вышел новый (грустный) клип

26.10.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У российской поп-певицы Клавы Коки и музыканта HENSY вышел совместный клип на песню «Костер». Одним из сценаристов ролика выступила сама Клава Кока.

У одной из самых популярных у молодежи певиц вышел новый клип на песню «Костер». Это совместная работа с московским исполнителем HENSY.

— Самый душевный клип с трушной историей из жизни и чертовски красивыми видами! Давно хотелось излить душу — здесь все по-настоящему, — прокомментировала выход клипа Клава Кока, которая стала одним из сценаристов ролика.

За три часа видео посмотрели более 250 тысяч раз. Более 35 тысяч пользователей оценили ролик отметкой «Мне нравится».

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У российской поп-певицы Клавы Коки и музыканта HENSY вышел совместный клип на песню «Костер». Одним из сценаристов ролика выступила сама Клава Кока.
 
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