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У Клавы Коки вышел новый (грустный) клип
Источник материала: Tut.by
У российской поп-певицы Клавы Коки и музыканта HENSY вышел совместный клип на песню «Костер». Одним из сценаристов ролика выступила сама Клава Кока.У одной из самых популярных у молодежи певиц вышел новый клип на песню «Костер». Это совместная работа с московским исполнителем HENSY.
— Самый душевный клип с трушной историей из жизни и чертовски красивыми видами! Давно хотелось излить душу — здесь все по-настоящему, —
За три часа видео посмотрели более 250 тысяч раз. Более 35 тысяч пользователей оценили ролик отметкой «Мне нравится».
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У российской поп-певицы Клавы Коки и музыканта HENSY вышел совместный клип на песню «Костер». Одним из сценаристов ролика выступила сама Клава Кока.
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