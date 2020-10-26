В Международной федерации хоккея заявили, что «не поедут в страну, где царит хаос и революция»

Источник материала: Tut.by

Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер прокомментировал требование о переносе ЧМ-2021, который должен пройти в Беларуси и Латвии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Требовать от нас переноса чемпионата мира по политическим мотивам сейчас… От политиков, которые не могут найти решение самостоятельно, просто незаконно. Мы не позволим себя так шантажировать.

Никто не может от нас требовать расторгнуть заключенный с Беларусью договор. Мы не можем нарушать контракт. Мы не можем сказать: „Извините, мы ошиблись, теперь мы перенесем чемпионат мира в другое место“.

Конечно, мы не поедем в страну, где царит хаос и революция. Но я убежден, что если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира», — приводит слова Лихтнера «Чемпионат.ком» со ссылкой на Sport.de.