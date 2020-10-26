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«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

26.10.2020 17:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Марш пенсионеров прошел днем 26 октября в Минске. Он собрал несколько порядка пяти тысяч человек. Поддержать пожилых сторонников перемен пришли студенты и просто неравнодушные горожане.

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

Марш начался у Красного костела. Его участники принесли множество бело-красно-белой атрибутики и креативные транспаранты.

Возле здания КГБ колонна замедлила ход. Во внутреннем дворике КГБ находится знаменитая «американка» — следственный изолятор, где сейчас содержат многих политзаключенных, в том числе Виктора Бабарико.

Демонстранты скандировали «Трибунал!», «Пошел вон, ты и твой ОМОН!», «Уходи!», «Выпускай!», «Караева под суд!».

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

По ходу движения простые граждане предлагали участникам акции питьевую воду, чай и кофе.

Марш завершился на площади Якуба Коласа. Участники акции возложили цветы к памятнику народному поэту, оставили у монумента плакаты и растянули большой бело-красно-белый флаг. Среди участников акции, кстати, была внучка Якуба Коласа — Мария Михайловна Мицкевич.

Пенсионеры поблагодарили студентов за поддержку, а также высказали свое отношение к предложению Лукашенко о внесении поправок в Конституцию: «Сашина отставка — лучшая поправка!».

Часть участников акции не спешила расходиться — люди общались, пели песни.

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста
Мария Михайловна Мицкевич (крайняя справа) у памятника своему деду

Это был уже четвертый по счету марш пенсионеров — такие марши проходят последний месяц по понедельникам. 12 октября в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, чем вызвали волну возмущения в обществе. Сегодня, как и в прошлый понедельник, силовики никого не задерживали и не препятствовали движению колонны по проспекту.

 
Теги: Минск
 
 
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Марш пенсионеров прошел днем 26 октября в Минске. Он собрал несколько порядка пяти тысяч человек. Поддержать пожилых сторонников перемен пришли студенты и просто...
 
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