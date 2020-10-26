«За наших детей до победы». Минские пенсионеры вновь вышли на марш протеста

Марш пенсионеров прошел днем 26 октября в Минске. Он собрал несколько порядка пяти тысяч человек. Поддержать пожилых сторонников перемен пришли студенты и просто неравнодушные горожане.





Марш начался у Красного костела. Его участники принесли множество бело-красно-белой атрибутики и креативные транспаранты.

Возле здания КГБ колонна замедлила ход. Во внутреннем дворике КГБ находится знаменитая «американка» — следственный изолятор, где сейчас содержат многих политзаключенных, в том числе Виктора Бабарико.

Демонстранты скандировали «Трибунал!», «Пошел вон, ты и твой ОМОН!», «Уходи!», «Выпускай!», «Караева под суд!».













































По ходу движения простые граждане предлагали участникам акции питьевую воду, чай и кофе.

Марш завершился на площади Якуба Коласа. Участники акции возложили цветы к памятнику народному поэту, оставили у монумента плакаты и растянули большой бело-красно-белый флаг. Среди участников акции, кстати, была внучка Якуба Коласа — Мария Михайловна Мицкевич.

Пенсионеры поблагодарили студентов за поддержку, а также высказали свое отношение к предложению Лукашенко о внесении поправок в Конституцию: «Сашина отставка — лучшая поправка!».

Часть участников акции не спешила расходиться — люди общались, пели песни.







































Мария Михайловна Мицкевич (крайняя справа) у памятника своему деду

Это был уже четвертый по счету марш пенсионеров — такие марши проходят последний месяц по понедельникам. 12 октября в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, чем вызвали волну возмущения в обществе. Сегодня, как и в прошлый понедельник, силовики никого не задерживали и не препятствовали движению колонны по проспекту.