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Группа учителей столичной гимназии № 50 выступила против лжи и насилия со стороны власти

26.10.2020 17:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Группа учителей гимназии № 50 Минска записала видеообращение к белорусскому обществу, в котором выразила солидарность с бастующими и выступила против лжи и насилия со стороны власти.

Группа учителей столичной гимназии № 50 выступила против лжи и насилия со стороны власти

В записи видеообращения, размещенного 26 октября в телеграм-канале «Мая краіна Беларусь», приняли участие около двух десятков педагогов. «За долгие годы школу превратили в удобный инструмент для обслуживания власти. На протяжении многих лет последовательно дискредитировались положение и статус учителя. Но нас не сломали! Мы обращаемся ко всему белорусскому обществу», — отметили педагоги.

 
Теги: Минск
 
 
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Группа учителей гимназии № 50 Минска записала видеообращение к белорусскому обществу, в котором выразила солидарность с бастующими и выступила против лжи и...
 
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