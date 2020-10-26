Группа учителей столичной гимназии № 50 выступила против лжи и насилия со стороны власти

Группа учителей гимназии № 50 Минска записала видеообращение к белорусскому обществу, в котором выразила солидарность с бастующими и выступила против лжи и насилия со стороны власти.





В записи видеообращения, размещенного 26 октября в телеграм-канале «Мая краіна Беларусь», приняли участие около двух десятков педагогов. «За долгие годы школу превратили в удобный инструмент для обслуживания власти. На протяжении многих лет последовательно дискредитировались положение и статус учителя. Но нас не сломали! Мы обращаемся ко всему белорусскому обществу», — отметили педагоги.