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Руководители организаций, имеющих долги перед ФСЗН, не смогут получать премии
Источник материала: Навiны
Внесены изменения в механизм применения мер материальной ответственности за задолженность по платежам в бюджеты. Соответствующий указ № 381 «Об обеспечении расчетов с бюджетами» подписан 26 октября.
Документом вводится запрет на выплату руководителям предприятия всех видов премий (бонусов, вознаграждений) при наличии у предприятия задолженности перед Фондом социальной защиты населения (ФСЗН).
Такие меры ответственности будут применяться только в отношении руководящих работников, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений, а также главного бухгалтера и его заместителей.
Лишение премии будет осуществляться исходя из количества дней, в которых имелась задолженность перед бюджетом, и (или) периодов, в которых допущена просроченная задолженность, а не по факту ее наличия и независимо от длительности периода, как было ранее.
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Внесены изменения в механизм применения мер материальной ответственности за задолженность по платежам в бюджеты. Соответствующий указ № 381 «Об обеспечении...
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