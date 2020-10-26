ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководители организаций, имеющих долги перед ФСЗН, не смогут получать премии

26.10.2020 17:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Внесены изменения в механизм применения мер материальной ответственности за задолженность по платежам в бюджеты. Соответствующий указ № 381 «Об обеспечении расчетов с бюджетами» подписан 26 октября.

Руководители организаций, имеющих долги перед ФСЗН, не смогут получать премии

Документом вводится запрет на выплату руководителям предприятия всех видов премий (бонусов, вознаграждений) при наличии у предприятия задолженности перед Фондом социальной защиты населения (ФСЗН).

Такие меры ответственности будут применяться только в отношении руководящих работников, непосредственно отвечающих за финансовое состояние организации и наделенных полномочиями на принятие соответствующих управленческих решений, а также главного бухгалтера и его заместителей.

Лишение премии будет осуществляться исходя из количества дней, в которых имелась задолженность перед бюджетом, и (или) периодов, в которых допущена просроченная задолженность, а не по факту ее наличия и независимо от длительности периода, как было ранее.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внесены изменения в механизм применения мер материальной ответственности за задолженность по платежам в бюджеты. Соответствующий указ № 381 «Об обеспечении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Картечь, таран автозаком и гранаты. Что из оружия и техники мы увидели в Минске в воскресенье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика