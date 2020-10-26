«Киберпартизаны» взломали сайт Нацбанка

Сайт Национального банка не открывался днем 26 октября, говорится в сообщении регулятора.





Ответственность за блокировку сайта взяли на себя «киберпартизаны». «Нацбанк не очень хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их переубедили», — прокомментировали неработоспособность сайта администраторы телеграм-канала «киберпартизан».

Ранее они неоднократно взламывали сайты и ютьюб-каналы госорганизаций. В частности, 26 сентября была прервана онлайн-трансляция вечерних новостей на телеканале «Беларусь 1». В эфире были показаны кадры избиения протестующих на уличных акциях.

В октябре были взломаны сайты Минского автомобильного завода, профсоюзных организаций, концерна «Белнефтехим». «Киберпартизаны» призывали читателей этих ресурсов присоединиться к акциям протеста.

Хакерское движение «киберпартизан» возникло после президентских выборов, результаты которых вызвали в Беларуси массовые акции протеста.