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«Киберпартизаны» взломали сайт Нацбанка
Источник материала: Навiны
Сайт Национального банка не открывался днем 26 октября, говорится в сообщении регулятора.
Ответственность за блокировку сайта взяли на себя «киберпартизаны». «Нацбанк не очень хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их переубедили», — прокомментировали неработоспособность сайта администраторы телеграм-канала «киберпартизан».
Ранее они неоднократно взламывали сайты и ютьюб-каналы госорганизаций. В частности, 26 сентября была прервана онлайн-трансляция вечерних новостей на телеканале «Беларусь 1». В эфире были показаны кадры избиения протестующих на уличных акциях.
В октябре были взломаны сайты Минского автомобильного завода, профсоюзных организаций, концерна «Белнефтехим». «Киберпартизаны» призывали читателей этих ресурсов присоединиться к акциям протеста.
Хакерское движение «киберпартизан» возникло после президентских выборов, результаты которых вызвали в Беларуси массовые акции протеста.
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Сайт Национального банка не открывался днем 26 октября, говорится в сообщении регулятора.
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