Шведская принцесса и ее дочь в одинаковых пальто произвели фурор в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принцесса Швеции Виктория и ее дочь Эстель восхитили поклонников: в сети обсуждают одинаковые образы наследниц трона во время публичного мероприятия.

Мать и дочь, которые однажды взойдут на трон как королевы Швеции, присоединились к действующему королю Карлу Густаву на открытии пешеходного и транспортного моста в Стокгольме. Появление наследниц во время официального мероприятия привлекло внимание поклонников.

© AFP 2020 / JONATHAN NACKSTRAND Король Швеции Карл Густав с принцессой Викторией и ее дочкой Эстель

В сети обсуждают новый выход принцессы Виктории и юной Эстель: осенние образы королевских красавиц восхитили всех поклонников.

Принцесса Виктория появилась в водолазке песочного оттенка, брюках-клеш и кашемировом пальто от Max Mara в цвете кэмел. Свой образ она дополнила бежевым клатчем, замшевыми перчатками и ботильонами в тон.

© AFP 2020 / JONATHAN NACKSTRAND Принцесса Швеции Виктория и ее дочь Эстель появились в одинакового цвета пальто

Юная Эстель решила повторить за мамой и выбрала точно такое же по цвету пальто из кашемира. Девочка завершила образ черными брюками и объемным шарфом.

Хочется отметить, что этот выход стал первым за долгое время для Эстель: 8-летняя наследница сломала ногу в начале 2020 года и долгое время пролежала в кровати.

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