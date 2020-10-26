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Соколовская: Порошенко "берет столицу", выигрывая у Кличко

26.10.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Соколовская: Порошенко "берет столицу", выигрывая у Кличко!

Киев стал маркером расклада политических сил на Украине, где в минувшие дни прошли выборы в местные органы власти. Следует отметить, что правящая партия "Слуга народа" не добилась значительных результатов, заняв лишь третье место, отметила в комментарии для радио Sputnik известный украинский политический аналитик Янина Соколовская. 

© REUTERS / INTS KALNINS
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"Сейчас мы видим, что снова украинское общество разделилось на два лагеря: условно "оранжевый" (евроцентристы), и "синий", который поддерживает развитие русского языка и связей с Россией. То есть сейчас восстанавливается система сдержек и противовесов, которая рухнула после бегства Януковича в 2014 году. Текущая ситуация может позитивно повлиять на законотворчество Верховной Рады, а также на систему финансирования СИИ", - сказала Соколовская.

По мнению аналитика, на Украине заканчивается эпоха "монотеизма", когда "Слуги народа" формировали всю внутреннюю повестку, но так и не смогли продемонстрировать зримых успехов в "силу своего непрофессионализма".

Комментарий известного политического эксперта Янины Соколовской слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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О третьем месте партии "Слуга народа" и других результатах местных выборов на Украине рассуждает известный политолог Янина Соколовская.
 
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