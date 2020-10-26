Обзор финансовых событий первой половины октября 2020 года

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Новости банковского рынка Республики Беларусь

Беларусбанк повысил ставки по рублевым вкладам

Беларусбанк с 13 октября увеличил ставки по вновь открываемым вкладам в белорусских рублях. Максимальная ставка 18,6% годовых установлена по вкладу .

Банк ВТБ (Беларусь) внедряет сервис MiPay для держателей карточек Mastercard

Новый сервис доступен владельцам дебетовых и кредитных карточек платежной системы Mastercard и дает возможность расплачиваться за покупки с помощью умного браслета Mi Smart Band 4 NFC.

«Великий камень» выпустил токены в валюте под гарантии Банка БелВЭБ : доходность до 4,5% годовых

Китайско-Белорусское совместное закрытое акционерное общество «Компания по развитию индустриального парка» выпустило сегодня токены с гарантией Банка БелВЭБ на криптоплатформе Finstore.by, оператором которой выступает ООО «ДФС». Это первая в Беларуси сделка по размещению токенов с банковской гарантией.



Фото: Myfin.by

Белорусы больше не смогут анонимно пополнять кошельки Яндекс.Деньги

Пополнение «обезличенных» кошельков Яндекс.Деньги наличными попало под запрет после законодательных нововведений в России. Идентифицировать свои кошельки белорусы могут до конца года за 1 копейку в интернет-банке «Сбербанк Онлайн».

Новости банковского рынка Российской Федерации

Почта Банк запустил сервис доставки финансовых услуг по всей стране

Почта Банк запустил собственный сервис доставки финансовых услуг. Уже сейчас с доставкой можно оформить счет и карту к нему, кредит, перевод пенсии или зарплаты в банк. В ближайшее время к списку добавятся кредитные карты. А в перспективе банк планирует доставлять и другие продукты.

Тинькофф стал третьим крупнейшим банком России по количеству клиентов

По данным исследования Deloitte, проведенного в августе 2020 г. («Предпочтения розничных клиентов в банковской сфере России»), россияне чаще всего пользуются банками «Сбер» (87% респондентов), ВТБ (23%), Тинькофф (19%). Как замечают аналитики Deloitte, Тинькофф лидирует среди частных банков и уступает только двум госбанкам по частоте использования розничными клиентами. Топ-5 крупнейших российских банков по активной клиентской базе выглядит так: «Сбер», ВТБ, Тинькофф, Альфа банк, Почта банк.



Фото: РБК

ВТБ вошел в топ-3 российских банков по уровню цифровизации

По итогам первого полугодия 2020 года ВТБ вошел в топ-3 рейтинга фонда «Сколково» и компании VR_Bank по уровню цифровизации, заняв второе место в рейтинге, уступив лишь Тинькофф Банку.

Российские банки возвращают ставки эквайринга на допандемический уровень

Российские банки с 1 октября собираются повысить ставки для торгово-сервисных предприятий за прием безналичных платежей при покупке некоторых видов товаров и услуг, вернув их на допандемический уровень. Данное решение кредитных организаций связано с отменой введенного Банком России ограничения на максимальный размер эквайринговых комиссий.

Новости платежных систем

СберБанк и Visa запустили первую в России Data Lab

СберБанк совместно с Visa запускает первую в России лабораторию данных (Data Lab), которая будет на основе обезличенных данных изучать изменения в поведении клиентов и при помощи технологий искусственного интеллекта и машинного обучения разрабатывать максимально персонализированные предложения для всех пользователей карточных продуктов. Все это призвано повысить удобство и качество услуг для клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Razer и Visa выпустили геймерскую карту: при оплате она начинает светиться

Американский производитель игрового оборудования Razer выпустил совместно с Visa дебетовую карту Razer Card с кэшбэком. Одна из интересных особенностей — зеленое свечение логотипа на карте во время ее использовании. Правда, зеленым цветом логотип будет загораться только на премиальной карте, в стандартной такая функция отсутствует.



Фото: playground.ru

Visa рассматривает возможность создания платежной системы на базе криптовалют

Платежный гигант Visa исследует возможность создания платежной офлайн-системы на базе цифровой валюты, однако для безопасной реализации такого проекта придется решить множество технических проблем.

Новости Национального банка Республики Беларусь

Нацбанк предлагает обсудить изменения в Банковский кодекс

Законопроект предполагает принятие мер для перехода банков к применению международных стандартов финансовой отчетности, повышение эффективности банковского надзора и контроля за соблюдением законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, усиление информационной безопасности банков.

Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.

Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы, такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by, Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.