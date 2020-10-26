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Обзор финансовых событий первой половины октября 2020 года
Источник материала: Myfin
Новости банковского рынка Республики Беларусь
Беларусбанк повысил ставки по рублевым вкладам
Новый сервис доступен владельцам дебетовых и кредитных карточек платежной системы Mastercard и дает возможность расплачиваться за покупки с помощью умного браслета Mi Smart Band 4 NFC.
«Великий камень»
Китайско-Белорусское совместное закрытое акционерное общество «Компания по развитию индустриального парка» выпустило сегодня токены с гарантией Банка БелВЭБ на криптоплатформе Finstore.by, оператором которой выступает ООО «ДФС». Это первая в Беларуси сделка по размещению токенов с банковской гарантией.
Белорусы больше не смогут анонимно пополнять кошельки Яндекс.Деньги
Пополнение «обезличенных» кошельков Яндекс.Деньги наличными
Новости банковского рынка Российской Федерации
Почта Банк запустил сервис доставки финансовых услуг по всей стране
Тинькофф стал третьим крупнейшим банком России по количеству клиентов
По данным исследования Deloitte, проведенного в августе 2020 г. («Предпочтения розничных клиентов в банковской сфере России»), россияне чаще всего пользуются банками «Сбер» (87% респондентов), ВТБ (23%), Тинькофф (19%). Как замечают аналитики Deloitte,
ВТБ вошел в топ-3 российских банков по уровню цифровизации
По итогам первого полугодия 2020 года
Российские банки возвращают ставки эквайринга на допандемический уровень
Российские банки с 1 октября собираются повысить ставки для торгово-сервисных предприятий за прием безналичных платежей при покупке некоторых видов товаров и услуг, вернув их на допандемический уровень. Данное решение кредитных организаций связано с отменой введенного Банком России ограничения на максимальный размер эквайринговых комиссий.
Новости платежных систем
СберБанк и Visa запустили первую в России Data Lab
Razer и Visa выпустили геймерскую карту: при оплате она начинает светиться
Американский производитель игрового оборудования Razer выпустил совместно с Visa дебетовую карту Razer Card с кэшбэком. Одна из интересных особенностей — зеленое свечение логотипа на карте во время ее использовании. Правда, зеленым цветом логотип будет загораться только на премиальной карте, в стандартной такая функция отсутствует.
Visa рассматривает возможность создания платежной системы на базе криптовалют
Платежный гигант Visa исследует возможность создания платежной офлайн-системы на базе цифровой валюты, однако для безопасной реализации такого проекта придется решить множество технических проблем.
Новости Национального банка Республики Беларусь
Нацбанк предлагает обсудить изменения в Банковский кодекс
Законопроект
Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.
Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы, такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by, Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.
Обзор подготовлен при поддержке ОАО «Беларусбанк». УНП 100325912
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