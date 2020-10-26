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Беларусь: самое крупное в мире противостояние гражданского населения диктатуре после Гонконга

26.10.2020 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: m.123ru.net

Лукашенко не может справиться с протестом, это медицинский факт, и его попытки опровергнуть эту констатацию делают его с каждым днем слабее.

Большое видится вблизи. Сегодня был 78 день гражданского противостояния в Беларуси. Это самое крупное в мировом масштабе противостояние гражданского населения диктатуре после Гонконга. Значение его исхода далеко выходит за рамки внутриполитического кризиса в отдельно взятой маленькой стране. Он (исход) окажет влияние на перспективы глобального противостояния анти-либерального и либерального капитализма в современном мире и на будущее России, в том числе.

Режим Лукашенко сегодня опять применял светошумовые гранаты и резиновые пули против мирных и безоружных демонстрантов. Если оставить это без внимания, то есть опасность, что довольно скоро пули перестанут быть резиновыми. Маленькие события ведут к большим последствиям. Это и есть магия истории.

Лукашенко не может справиться с протестом, это медицинский факт, и его попытки опровергнуть эту констатацию делают его с каждым днем слабее. В глазах патерналистски настроенной части населения Беларуси он теряет, потому что не может предъявить свою авторитарную кредибилити. В глазах более молодой части - он папик, который просто конкретно задолбал своими телегами. Они не работают, они раздражают.

Кремль в растерянности. Там считали, что небольшой политический кризис режима Лукашенко, - это идеальное средство поглощения Беларуси. Но теперь оказывается, что ресурсы Кремля очень ограничены: слишком явное вмешательство немедленно создает анти-российскую консолидацию, в которой участвуют даже лояльные Лукашенко контингенты.

Но главный вопрос, конечно, как всегда, состоит в том, какой уровень насилия, готовы вытерпеть нация и мировое общественное мнение. Любой политический кризис и мировая политическая история - это всегда вопрос об этом. О допустимом уровне насилия. Если можно все, то политические институты будут очень ригидными и примитивными. Если есть ограничения в уровне насилия, то придется придумывать нечто более сложное, с большим количеством участников и вето-игроков. И значение любого политического кризиса - в этом: в экспериментально тестировании допустимого уровня насилия. В том, как на данном этапе развития общества этот вопрос будет решен.

Кирилл Рогов, политический обозреватель

 
 
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Лукашенко не может справиться с протестом, это медицинский факт, и его попытки опровергнуть эту констатацию делают его с каждым днем слабее.
 
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