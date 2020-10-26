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Пенсионеры вышли на акцию протеста. С ними протестуют и студенты

26.10.2020 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Пенсионеры традиционно прошли маршем по проспекту Независимости, как и в предыдущие понедельники. Сегодня к маршу пенсионеров присоединились и студенты.

Колонна в несколько тысяч человек прошла от Майдана Независимости до площади Якуба Коласа под лозунгом «Мы верим, мы можем, мы победим», пишет «Наша Нива». 

По оценкам независимых СМИ, в марше приняло участие несколько тысяч человек.


 
 
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Пенсионеры традиционно прошли маршем по проспекту Независимости, как и в предыдущие понедельники. Сегодня к маршу пенсионеров присоединились и студенты.
 
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