Пенсионеры вышли на акцию протеста. С ними протестуют и студенты

Источник материала: Ежедневник

Пенсионеры традиционно прошли маршем по проспекту Независимости, как и в предыдущие понедельники. Сегодня к маршу пенсионеров присоединились и студенты.

Колонна в несколько тысяч человек прошла от Майдана Независимости до площади Якуба Коласа под лозунгом «Мы верим, мы можем, мы победим», пишет «Наша Нива».

По оценкам независимых СМИ, в марше приняло участие несколько тысяч человек.



