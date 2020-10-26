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Сайт Нацбанка заблокирован Мининформом ? Или все-таки DDOS атака ?

26.10.2020 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Несколько часов в байнете остается недоступным сайт Нацбанка Беларуси, что на фоне начала общенациональной забастовки спровоцировало шутки в медийном пространстве: регулятор тоже присоединился к забастовке.

«Специалисты выясняют, в чем проблема. Выяснят – сообщим», - прокомментировал это событие пресс-секретарь Нацбанка РБ Александр Тимошенко.

Однако, затем появился еще один комментарий, который позволяет допустить, что сайт Нацбанка РБ может быть заблокированным по распоряжению Мининформа РБ.

«Во внутренней сети с компьютера сайт работает, но не доступен с мобильного. Причины специалисты выясняют», - так прокомментировал проблему сотрудник Нацбанка РБ, которого цитирует Sputnik.by.

Скажем так, заблокированный Мининформом РБ сайт afn.by тоже открывается с компьютера во внутренней сети, но не доступен с мобильного.

Может руководству Нацбанка стоит связаться с министерством правды? Ведь на сайте регулятора предостаточно информации экстремистского характера: опасные и представляющие угрозу стране прогнозы по курсу белорусского рубля и инфляции, просто ужасающие и парализующие чиновников данные о состоянии внешнего госдолга и внешней торговли, разрушающая банковскую систему и сознание вкладчиков статистика о скудеющих активах банков и миллиардах выведенных денег. Одна только ставка рефинансирования является наглядным доказательством неподчинения требованиям …

Но вот только что выяснилось, что все-таки проблема с сайтом НБРБ – это не дело рук Игоря Луцкого.

«Причиной временного отсутствия доступа интернет-пользователей к сайту Национального банка Республики Беларусь, наблюдавшегося в период с 12:45 до 15:00 26 октября 2020 г., стала внешняя DDoS атака. В настоящее время Национальным банком совместно с уполномоченными государственными органами предпринимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы сайта Национального банка», - проинформировал Тимошенко.

Но, по состоянию на 16:50 сайт по-прежнему не доступен…

 
 
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Несколько часов в байнете остается недоступным сайт Нацбанка Беларуси, что на фоне начала общенациональной забастовки спровоцировало шутки в медийном...
 
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