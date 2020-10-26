Баскетболистка Елена Левченко улетела на лечение









Елена Левченко планировала отправиться на лечение еще месяц назад, но была задержана за участие в акции протеста перед вылетом и отсидела 15 суток на Окрестина.





В день выхода над Левченко прошел еще один суд, по итогам которого ее оштрафовали на 810 рублей.

После освобождения Елена рассказала об условиях содержания на Окрестина.





— На протяжении тринадцати дней мы спали без матрасов и постельного белья, которое у нас забрали. Тогда же, 2 октября, в камере исчезла горячая вода и перестал смываться туалет. Я, конечно, до сих пор не понимаю, зачем нужно так делать. Хотя многие могут возразить: как ты не понимаешь, для чего это всё?





Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.





Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.



