|
"Что, с***, работать не хочешь?". "Азотовцы" рассказали, что их избивали
Источник материала: Партизан
Сотрудники "Гродно Азот" рассказали, что утром их задерживали силовики в черной и оливковой форме, в балаклавах.
Одного из парней ударили ногой в спину, девушке при задержании повредили ногу, она хромала, когда вышла из РОВД. В автобусе мужчин били дубинками и руками по лицу. Один из силовиков при этом сказал: "Что, с***, работать не хотите?».
При этом большинство отпустили из РОВД без административных протоколов.
Как сообщает
Сегодня утром на "Гродно Азот" началась забастовка. Около ста человек собралось на проходной, они отказались идти на смену. Сейчас в общей сложности бастуют около 150 человек.
Два цеха «Гродно Азот "не приняли смену:" Аммиак-3 "и связан с ним "карбамид-4". К ним приехал генеральный директор Игорь Бобырь и главный инженер Сергей Силивоник, уговаривали начать работу. Но безрузельтатно.
При этом "Белнефтехим" факт забастовки упорно отрицает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники "Гродно Азот" рассказали, что утром их задерживали силовики в черной и оливковой форме, в балаклавах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)