Арина Соболенко сделала победный дубль на теннисном турнире в Остраве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в чешской Остраве, сообщают «Вести» .

В финале соревнований в одиночном разряде впервые в истории WTA состоялся белорусский финал – в нем встретились Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Соболенко одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Матч длился один час восемь минут.

Вслед за победой в одиночном разряде Соболенко вместе с бельгийкой Элисе Мертенс завоевала титул и в парном разряде. В финальном матче они победили пару Габриэла Дабровски (Канада) – Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 6:1, 6:3. Игра продолжалась ровно один час.

Призовой фонд турнира в Остраве составил более 520 тысяч долларов.