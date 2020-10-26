|
Арина Соболенко сделала победный дубль на теннисном турнире в Остраве
26.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира в чешской Остраве, сообщают
В финале соревнований в одиночном разряде впервые в истории WTA состоялся белорусский финал – в нем встретились Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Соболенко одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Матч длился один час восемь минут.
Вслед за победой в одиночном разряде Соболенко вместе с бельгийкой Элисе Мертенс завоевала титул и в парном разряде. В финальном матче они победили пару Габриэла Дабровски (Канада) – Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 6:1, 6:3. Игра продолжалась ровно один час.
Призовой фонд турнира в Остраве составил более 520 тысяч долларов.
В сентябре
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка стала победительницей и в одиночном, и в парном разряде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)