|
+1. Цены на топливо снова растут
Источник материала: Onliner
Сегодня в концерне «Белнефтехим» сообщили о запланированном с 27 октября увеличении предельных максимальных розничных цен на топливо. По сложившейся традиции рост составит 1 копейку.
С 27 октября в Беларуси устанавливаются следующие максимальные розничные цены на топливо (за 1 литр):
В предыдущий раз топливо в Беларуси дорожало неделю назад. Тогда в «Белнефтехиме» отмечали: «Данный уровень цен на моторное топливо в Республике Беларусь в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах, на 15—46 процентов и выше на 16 процентов, чем в Российской Федерации, где применяется демпфирующий механизм ценообразования».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в концерне «Белнефтехим» сообщили о запланированном с 27 октября увеличении предельных максимальных розничных цен на топливо. По сложившейся традиции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)