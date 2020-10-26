+1. Цены на топливо снова растут

Источник материала: Onliner

Сегодня в концерне «Белнефтехим» сообщили о запланированном с 27 октября увеличении предельных максимальных розничных цен на топливо. По сложившейся традиции рост составит 1 копейку.

С 27 октября в Беларуси устанавливаются следующие максимальные розничные цены на топливо (за 1 литр):

АИ-92 — 1 рубль 70 копеек;

АИ-95 — 1 рубль 80 копеек;

АИ-98 — 2 рубля 2 копейки;

ДТ — 1 рубль 80 копеек.

В предыдущий раз топливо в Беларуси дорожало неделю назад. Тогда в «Белнефтехиме» отмечали: «Данный уровень цен на моторное топливо в Республике Беларусь в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах, на 15—46 процентов и выше на 16 процентов, чем в Российской Федерации, где применяется демпфирующий механизм ценообразования».