Экран iPhone 12 выдержал все падения. А задняя крышка разбилась сразу (видео)

Источник материала: Onliner

YouTube-канал PhoneBuff протестировал новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro на устойчивость к падению. Оба смартфона получили суперпрочное стекло Cemaric Shield, которое, по заверению Apple, в четыре раза снижает риск разбить экран при падении.

Однако «керамический щит» используется только спереди, а задняя крышка — обычная. В iPhone 12 она сдалась уже после первого падения плашмя на бетон: вся панель пошла трещинами. При этом задняя панель модели Pro осталась целой, хотя смартфон роняли с такой же высоты и тоже под прямым углом.

Падения на угол металлической рамки оставили следы на обоих смартфонах, причем более заметные повреждения оказались на полированной окантовке iPhone 12 Pro. Разбить экраны новых смартфонов Apple у обозревателей и вовсе не получилось.