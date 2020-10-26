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Экран iPhone 12 выдержал все падения. А задняя крышка разбилась сразу (видео)
Источник материала: Onliner
YouTube-канал PhoneBuff протестировал новые
Однако «керамический щит» используется только спереди, а задняя крышка — обычная. В iPhone 12 она сдалась уже после первого падения плашмя на бетон: вся панель пошла трещинами. При этом задняя панель модели Pro осталась целой, хотя смартфон роняли с такой же высоты и тоже под прямым углом.
Падения на угол металлической рамки оставили следы на обоих смартфонах, причем более заметные повреждения оказались на полированной окантовке iPhone 12 Pro. Разбить экраны новых смартфонов Apple у обозревателей и вовсе не получилось.
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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