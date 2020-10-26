﻿ Экран iPhone 12 выдержал все падения. А задняя крышка разбилась сразу (видео). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экран iPhone 12 выдержал все падения. А задняя крышка разбилась сразу (видео)

26.10.2020 17:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

YouTube-канал PhoneBuff протестировал новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro на устойчивость к падению. Оба смартфона получили суперпрочное стекло Cemaric Shield, которое, по заверению Apple, в четыре раза снижает риск разбить экран при падении.

Однако «керамический щит» используется только спереди, а задняя крышка — обычная. В iPhone 12 она сдалась уже после первого падения плашмя на бетон: вся панель пошла трещинами. При этом задняя панель модели Pro осталась целой, хотя смартфон роняли с такой же высоты и тоже под прямым углом.

Падения на угол металлической рамки оставили следы на обоих смартфонах, причем более заметные повреждения оказались на полированной окантовке iPhone 12 Pro. Разбить экраны новых смартфонов Apple у обозревателей и вовсе не получилось.

Смартфон Apple iPhone SE 64GB (черный)
17 отзывов
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
1260 р.
34 предложения
Смартфон Apple iPhone 12 64GB (черный)
1 отзыв
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
3100 р.
17 предложений
Смартфон Apple iPhone 11 64GB (черный)
51 отзыв
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
1850 р.
41 предложение
Сравнить эти товары →
iPhone в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
YouTube-канал PhoneBuff протестировал новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro на устойчивость к падению. Оба смартфона получили суперпрочное стекло Cemaric Shield, которое, по заверению Apple, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь: самое крупное в мире противостояние гражданского населения диктатуре после Гонконга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика