В аварии на гомельской трассе погиб водитель Honda

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили о серьезной аварии, которая произошла сегодня на 32-м км трассы М5 (Минск — Гомель) на территории Пуховичского района. Примерно в 7:30 там столкнулись Citroen С8 и Honda Civic.

— Минчанин 1944 года рождения на автомобиле Citroen С8, выезжая со второстепенной дороги на М5, не уступил дорогу водителю автомобиля Honda Civic 1988 года рождения, минчанину. В результате произошло столкновение транспортных средств, — рассказали в Госавтоинспекции.





Водитель Honda Civic направлялся в Бобруйск. Сообщается, что он погиб на месте ДТП. Водитель Citroen С8 с полученными травмами доставлен в больницу.





По факту ДТП проводится проверка.





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