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С 27 октября снова дорожает автомобильное топливо

26.10.2020 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 27 октября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: IADE-Michoko, pixabay.com

С 27 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек.

Это шестнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 20 октября: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.

 
 
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Это шестнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 20 октября: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
 
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