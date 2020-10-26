С 27 октября снова дорожает автомобильное топливо

Источник материала: Tut.by

С 27 октября в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: IADE-Michoko, pixabay.com

С 27 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек.

Это шестнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 20 октября : дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.